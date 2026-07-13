El desafiante aviso Joe Cole, exfigura de Inglaterra, antes de la semifinal Argentina vs Inglaterra

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Por Sitio Andino Deportes







El inminente cruce de semifinales de la Copa del Mundo caló hondo en territorio británico, donde diversas figuras comenzaron a palpitar el histórico clásico. Las declaraciones de Joe Cole, exfutbolista de la selección de Inglaterra, encendieron por completo la previa del trascendental partido al lanzar una picante advertencia textual dirigida hacia Lionel Messi en pleno Mundial 2026.

"Lo vamos a mandar a dormir": la frase que desató la polémica La picante predicción del exmediocampista de Chelsea y Liverpool tuvo lugar en el programa The Rest is Football (emitido también por Netflix Sports), donde compartió mesa de debate junto a otros históricos de los Tres Leones como Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards. Al analizarse el que será el primer enfrentamiento oficial de la Pulga contra el combinado inglés, Cole no dudó en subirse al ring dialéctico: “Bueno, habrá que mandarlo a dormir. Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%”, disparó sin filtros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@enagenda_) Inmediatamente, sus compañeros de transmisión intentaron frenarlo para evitar que se convirtiera en esclavo de sus palabras ante una eventual noche soñada del capitán argentino. "No digas eso", le retrucó Richards en vivo, pero el tres veces mundialista redobló la apuesta de cara al compromiso del próximo miércoles en Atlanta: "Lo digo ahora mismo: vamos a llegar a la final del Mundial. Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos". Sus dichos causaron fuerte impacto en el ambiente, especialmente porque en el pasado Cole había elogiado al rosarino ubicándolo por encima de Cristiano Ronaldo.

¿Qué otras figuras británicas analizaron a la defensa de la Scaloneta? La polémica en los medios ingleses no se limitó al ataque nacional, sino que también salpicó a la dupla central compuesta por Cristian Romero y Lisandro Martínez. El exdefensor Gary Neville analizó el comportamiento de la zaga central albiceleste con una particular definición en Sky Bet: "Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo". Neville destacó el llamativo cambio que experimentan ambos futbolistas cuando se ponen la camiseta argentina, asegurando que ganan todos los cabezazos y aparecen por todas partes.

El historial entre ambas naciones en Copas del Mundo registra cinco antecedentes de alta intensidad emocional, con tres victorias para los europeos (1962, 1966 y 2002), un festejo argentino (1986 con los históricos goles de Diego Maradona) y un empate en 1998 que terminó con clasificación albiceleste por penales. La mesa está servida para un nuevo capítulo de esta rivalidad continental, en un duelo donde la historia y el presente se cruzan con una intensidad única.