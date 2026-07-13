El regreso del hijo pródigo: Enzo Pérez fue presentado en Deportivo Maipú

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Por Sitio Andino Deportes







Este lunes por la mañana, los hinchas de Deportivo Maipú recibieron una noticia que despertó la emoción: Enzo Pérez fue presentado como nuevo refuerzo y regresó al club donde dio sus primeros pasos. Conocé todos los detalles de su vuelta.

El emotivo regreso de Enzo Pérez a Deportivo Maipú Deportivo Maipú oficializó el regreso de Enzo Pérez con un video publicado en sus redes sociales y acompañado por el mensaje "Enzo ya está en casa". La producción audiovisual recorre los clubes por los que pasó el mediocampista a lo largo de su exitosa carrera, hasta culminar con su esperado retorno a la institución mendocina.

pic.twitter.com/mds2fLcSrY — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) July 13, 2026 De esta manera, el experimentado volante vuelve a vestir la camiseta del Cruzado 24 años después de su última etapa en el club, que se produjo en 2002, antes de iniciar un recorrido que lo llevó a destacarse tanto en el fútbol argentino como en el exterior.

El cierre del video tiene como protagonista al propio Enzo Pérez, quien anuncia su regreso con un mensaje cargado de emoción: "Se terminó la espera, de vuelta acá en casa, Cruzados", poniendo fin a una larga espera para los hinchas botelleros.