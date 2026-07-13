La decisión está tomada: qué camiseta usará Argentina contra Inglaterra en la semifinal del Mundial

En las últimas horas, se confirmó qué camiseta usará la Selección Argentina en la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra . En esta nota, te contamos cuál será la indumentaria que llevará el equipo de Lionel Scaloni y todos los detalles.

La Selección Argentina afrontará la semifinal del Mundial 2026 con la camiseta suplente de color azul y negro , una decisión ya confirmada de manera oficial. No será la primera vez que el equipo nacional utilice esa indumentaria frente a Inglaterra, ya que estuvo presente en dos antecedentes que quedaron grabados en la historia del fútbol argentino.

El recuerdo más significativo se remonta al 22 de junio de 1986 , cuando el seleccionado dirigido por Carlos Bilardo venció 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México. Aquella tarde, Diego Armando Maradona protagonizó una actuación histórica al convertir los dos goles más recordados de su carrera: la inolvidable "Mano de Dios" y el espectacular "Gol del Siglo" .

Ahora, el conjunto de Lionel Scaloni volverá a vestir esa casaca en un nuevo capítulo de esta histórica rivalidad. El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16:00, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta , con un lugar en la final de la Copa del Mundo en juego.

Argentina ya prepara la semifinal: así fue el entrenamiento tras vencer a Suiza

Tras conseguir el pase a las semifinales con una victoria por 3-1 sobre Suiza, la Selección Argentina retomó las prácticas en Kansas City con la mirada puesta en el próximo desafío: el cruce frente a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026.

La jornada de trabajo se desarrolló bajo la planificación habitual del cuerpo técnico. Los futbolistas que tuvieron poca participación o no ingresaron en el encuentro anterior realizaron ejercicios de mayor intensidad sobre el campo de entrenamiento, mientras que los titulares siguieron un programa de recuperación física.

El grupo que acumuló más minutos, encabezado por Lionel Messi, llevó adelante tareas regenerativas en el gimnasio y sesiones específicas para favorecer la recuperación muscular, luego del desgaste que implicó disputar tiempo suplementario en el partido ante el seleccionado suizo.