14 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: el mensaje de Messi antes de enfrentar a Inglaterra que emocionó a los hinchas

El capitán nacional, Lionel Messi, realizó un emotivo posteo de cara a la semifinal del duro Mundial 2026 con Inglaterra. Mirá lo que dijo.

Lionel Messi publicó un sentido mensaje tras el último entrenamiento de la Selección argentina en Kansas City de cara a la otra semi del Mundial 2026.

Lionel Messi publicó un sentido mensaje tras el último entrenamiento de la Selección argentina en Kansas City de cara a la otra semi del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

A horas de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, Lionel Messi sorprendió con una publicación que rápidamente se llenó de miles de reacciones. El capitán argentino no habló de Inglaterra ni del partido que puede depositar a la Albiceleste en una nueva final, sino que eligió despedirse de un lugar muy especial durante la Copa del Mundo.

Mundial 2026: qué escribió Lionel Messi en sus redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, el capitán compartió varias imágenes del entrenamiento realizado en el Compass Minerals National Performance Center y acompañó la publicación con un breve mensaje.

"El último en Kansas City. ¡Gracias por todo!", escribió Messi junto a un emoji de la bandera argentina y otro con las manos levantadas, en una publicación que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

Las fotografías muestran al rosarino trabajando junto a sus compañeros durante la última práctica antes de emprender viaje hacia Atlanta.

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Mundial 2026: por qué Kansas City fue clave para la Selección argentina

Más que un simple lugar de entrenamiento, Kansas City fue la casa de la Selección argentina durante gran parte del Mundial. Allí se instaló el plantel antes del debut y regresó después de varios encuentros para preparar los siguientes compromisos.

Durante la fase de grupos, el equipo viajaba a las sedes de los partidos y luego retornaba a Kansas para continuar con la planificación diseñada por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico.

Esa rutina cambió recién durante la etapa eliminatoria. Tras vencer a Cabo Verde en Miami, la delegación permaneció en esa ciudad y luego viajó directamente a Atlanta para disputar los octavos de final frente a Egipto. Posteriormente regresó una vez más a Kansas City antes del duelo de cuartos de final frente a Suiza, donde consiguió la clasificación en el tiempo suplementario.

Mundial 2026: la Selección argentina ya piensa únicamente en Inglaterra

Luego del último entrenamiento y del tradicional asado de despedida, la delegación dejó definitivamente Kansas City para instalarse en Atlanta, donde este miércoles desde las 16 enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final.

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