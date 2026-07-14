Mundial 2026: tiró las cartas y desde el más allá le dieron el ganador del Argentina vs Inglaterra

A horas de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026 , las predicciones volvieron a instalarse en el centro de la escena. Esta vez no llegaron desde las estadísticas ni del análisis táctico, sino desde el mundo espiritual, donde una reconocida vidente aseguró haber recibido una señal que volvió a despertar la ilusión de los hinchas argentinos.

Se trata de Aristida , conocida como "la vidente de los famosos", quien compartió un video en sus redes sociales para anticipar lo que, según su percepción, ocurrirá en el duelo entre Argentina e Inglaterra . Además de hablar del desarrollo del partido, sorprendió al relacionar esa visión con Lionel Messi y con el recuerdo de la obtención de la tercera estrella.

Según explicó Aristida, el encuentro será uno de los más exigentes del campeonato y pondrá a prueba tanto el aspecto futbolístico como la fortaleza emocional del equipo dirigido por Lionel Scaloni .

"Va a ser un partido sufrido y muy peleado. Inglaterra va a buscar provocar y Argentina no tiene que entrar en ese juego" , aseguró la mística, quien además remarcó que la Selección argentina deberá mantener la calma, cuidar el desgaste físico y evitar cometer infracciones innecesarias para llegar con chances al desenlace del encuentro.

Mundial 2026: la señal divina que, según Aristida, volvió a sentir con Messi

El momento más llamativo de su predicción llegó cuando habló de Lionel Messi. La vidente aseguró que volvió a experimentar una sensación muy similar a la que, según sostiene, había percibido antes de la conquista del título en Qatar 2022.

"Volví a sentir la misma energía que percibí cuando anuncié la tercera estrella y recordé el mensaje positivo que recibí hace una semana de un hombre mayor con una energía similar a la de un abuelo de Messi", expresó durante el video que compartió en sus redes sociales.

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Mundial 2026: el mensaje que dejó para la Selección argentina

Más allá de esa experiencia espiritual, Aristida sostuvo que la clave estará en que el equipo mantenga la unidad durante los momentos más difíciles del partido frente al conjunto inglés.

"Argentina va a sorprender al mundo. Tiene que seguir jugando unida y con el corazón", concluyó, dejando un mensaje de esperanza para los miles de hinchas que siguen de cerca cada detalle de la previa de la semifinal.

Mundial 2026: por qué las palabras de la vidente generaron tanta repercusión

Las declaraciones rápidamente comenzaron a viralizarse en las redes sociales y reabrieron el debate entre quienes creen en este tipo de predicciones y quienes prefieren explicar el fútbol únicamente desde el rendimiento deportivo.

Si bien las afirmaciones de Aristida corresponden a sus creencias e interpretaciones espirituales y no pueden comprobarse de manera objetiva, su mensaje volvió a instalar un clima de expectativa alrededor de la Selección argentina, que este miércoles buscará derrotar a Inglaterra para meterse en una nueva final del Mundial 2026.