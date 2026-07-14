Mundial 2026: De Paul, Mac Allister y Montiel calentaron la semifinal con Inglaterra

La cuenta regresiva para la semifinal entre Argentina e Inglaterra ya comenzó y los protagonistas empezaron a ponerle voz a uno de los partidos más esperados del Mundial 2026 . Durante el entrenamiento realizado en Atlanta , tres referentes del plantel hablaron con la prensa y coincidieron en un mensaje: el equipo quiere seguir haciendo historia.

Rodrigo De Paul , Alexis Mac Allister y Gonzalo Montiel analizaron al rival, hablaron del significado de disputar otra semifinal mundialista y dejaron frases que reflejan el gran momento que atraviesa la Scaloneta .

El primero en tomar la palabra fue Rodrigo De Paul, quien reconoció que enfrentamientos como el de este miércoles son los que más disfruta dentro de una cancha.

"Este tipo de partidos me entusiasma mucho. Me genera mucha adrenalina y felicidad" , aseguró el mediocampista, que además valoró el camino recorrido por la Selección argentina . "Es un gran logro estar entre los cuatro mejores. Somos quienes tienen que defender el título y estamos muy felices por todo el proceso, aunque obviamente queremos más" , remarcó.

Mac Allister le bajó el tono al cruce con sus compañeros del Liverpool

Uno de los focos estará puesto en el duelo que Alexis Mac Allister tendrá frente a varios de sus compañeros del Liverpool, aunque el volante le quitó dramatismo a esa situación.

"Sí, tengo la ayuda de conocerlos y enfrentarlos seguido, pero jugar en Inglaterra no hace que cambie demasiado", explicó el campeón del mundo, quien además remarcó que representar al país en una instancia como esta tiene un valor especial. "Todos somos súper argentinos, amamos nuestro país y queremos representarlo de la mejor manera", afirmó.

Montiel también se ilusiona con otra final

El autor del penal que le dio a Argentina el título en Qatar 2022 también dejó un mensaje cargado de optimismo antes del choque frente al conjunto inglés.

"La ilusión siempre está. Estamos a un paso de pasar a otra final y vamos a afrontarlo de esa manera", expresó Gonzalo Montiel, quien además reveló que el cuerpo técnico trabajó especialmente sobre las características del rival. "Sabemos que Inglaterra juega mucho por los extremos y vamos a seguir trabajando para achicar el margen de error", explicó.

Respeto por Inglaterra, pero confianza absoluta

Más allá de las diferencias de estilo, los tres futbolistas coincidieron en que enfrente habrá una de las selecciones más fuertes del torneo, aunque también dejaron en claro la confianza que existe dentro del plantel argentino.

Mientras De Paul definió a Inglaterra como "una gran selección", Mac Allister destacó la preparación del grupo y Montiel recordó que disputar una semifinal con la camiseta argentina "es un sueño y un privilegio". Tres voces diferentes, pero un mismo objetivo: volver a meter a la Selección argentina en una final del Mundial 2026.