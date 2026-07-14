14 de julio de 2026
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Inflación

La inflación en Mendoza fue la más baja en un año: cuánto midió y qué rubro creció más

La variación de precios de junio fue cuatro décimas menor que la del INDEC y hay que retrotraerse a junio de 2025 para encontrar una cifra más baja. Los segmentos que más y menos subieron.

El índice de precios volvió a bajar la barrera de los dos puntos en Mendoza.

El índice de precios volvió a bajar la barrera de los dos puntos en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano

De este modo, el índice sostuvo la senda a la baja en la provincia, que se retomó én abril luego de la fuerte alza en marzo, cuando se alcanzó el mayor registro en más de un año y medio (3,5%). El registro de junio de 2026 es el más bajo de los últimos doce meses. Hay que retrotraerse a junio de 2025 para encontrar una cifra más baja. Por entonces, la suba de precios fue de 1, por ciento.

Asimismo, tanto el acumulado del año como la inflación interanual, en Mendoza son menores que los exhibidos por el INDEC para todo el país.

En el primer caso, el índice alcanza el 15,6% (a nivel país es de 16,8%); en tanto que en los últimos doce meses el número llega al 32,8% (33,5% en lo nacional). Si se toma en cuenta toda la región Cuyo, los guarismos en la Provincia aparecen por debajo de los índices regionales, ya que en los primeros seis meses del año se registró una suba de precios del 16,4%, y una interanual del 34%.

Inflación en Mendoza: los rubros que más y menos aumentaron en junio de 2026

El rubro que más varió respecto a mayo fue "Esparcimiento", que incluye eventos culturales. La variación en ese segmento fue de 3,3%. Le siguió "Vivienda y Servicios Básicos", empujado principalmente por el aumento del 12% en la tarifa de energía eléctrica dispuesto por el EPRE a partir del 1º de mayo (con impacto también en junio) y de la telefonía; con el 2,5%.

En tanto que el segmento de mayor incidencia en el índice general —"Alimentos y Bebidas"— registró 1,6% de incremento; una décima por debajo en relación al mes pasado. Este dato explica el nuevo descenso del IPC en junio.

El listado de capítulos se completa de la siguiente forma: "Atención Médica y Gastos para la Salud" (2,3%), "Otros Bienes y Servicios" (2,2%), "Equipamiento y Mantenimiento del Hogar" (1,9%), "Educación" (1,1%), "Transportes y Comunicaciones" (0,5%) e "Indumentaria", que incluso marcó deflación: -0,4%.

Inflaci&oacute;n junio 2026: la evoluci&oacute;n por rubro en la provincia de Mendoza.

Inflación junio 2026: la evolución por rubro en la provincia de Mendoza.

Cuyo, la región con menor inflación del país en junio de 2026

En cuanto a las regiones geográficas, Cuyo tuvo el índice más bajo del país, con un IPC de 1,6% en junio; mismo registro que marcó la Patagonia. En segundo lugar aparece el Noroeste, con una variación de precios del 1,7%. El registro se completa con el Gran Buenos Aires y el Noreste (1,9%), y la Región Pampeana (2%).

La inflación interanual (de junio de 2025 a junio de 2026) en Cuyo fue de 34 por ciento, con el rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” como el de mayor crecimiento en ese plazo, con el 52,8%. En tanto que el que menor variación mostró fue “Prendas de Vestir y Calzado”, con el 13,2%.

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