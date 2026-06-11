La inflación en Mendoza se ubicó debajo de los dos puntos y fue la más baja en 10 meses

El índice de precios volvió a bajar la barrera de los dos puntos en Mendoza.

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) dio a conocer la inflación del mes de mayo de 2026 , que llegó al 1,9% , cuatro décimas por debajo de la medición de abril , y dos décimas menor que la nacional que difundió el INDEC .

De este modo, el índice sostuvo la senda a la baja en la provincia , que se retomó el mes pasado luego de la fuerte alza en marzo, cuando se alcanzó el mayor registro en más de un año y medio (3,5%). El registro de mayo de 2026 es el más bajo de los últimos diez meses . Hay que retrotraerse a julio de 2025 para encontrar la misma cifra. Por entonces, la suba de precios también fue de 1,9 por ciento.

Asimismo, tanto el acumulado del año como la inflación interanual, en Mendoza son menores que los exhibidos por el INDEC para todo el país .

En el primer caso, el índice alcanza el 14% (a nivel país es de 14,7%); en tanto que en los últimos doce meses el número llega al 32,2% (33,2% en lo nacional). Si se toma en cuenta toda la región Cuyo, los guarismos en la Provincia aparecen por debajo de los índices regionales, ya que en los primeros cinco meses del año se registró una suba de precios del 14,6%, y una interanual del 33,2%.

Inflación en Mendoza: los rubros que más y menos aumentaron en mayo de 2026

El rubro que más varió respecto a marzo fue "Vivienda y Servicios Básicos", empujado principalmente por el aumento del 12% en la tarifa de energía eléctrica dispuesto por el EPRE a partir del 1º de mayo. La variación en ese segmento fue de 4%. Le siguió "Atención Médica y Gastos para la Salud", con el 3,1%.

En tanto que el segmento de mayor incidencia en el índice general —"Alimentos y Bebidas"— registró 1,7% de incremento; apenas por encima en relación al mes pasado. Este dato explica el nuevo descenso del IPC en mayo.

El listado de capítulos se completa de la siguiente forma: "Esparcimiento" (3%), "Otros Bienes y Servicios" (2,8%), "Equipamiento y Mantenimiento del Hogar" (2,2%), "Transportes y Comunicaciones" (1,6%), "Educación" (1,3%) e "Indumentaria", que no registró cambios (0%).

variación precios mayo 2026 Inflación mayo 2026: la evolución por rubro en la provincia de Mendoza.

Cuyo, entre las regiones con menor inflación del país en mayo de 2026

En cuanto a las regiones geográficas, Cuyo tuvo el tercer índice más bajo del país, con un IPC de 2,1% en mayo. En primer lugar aparece el Noreste, con una variación de precios del 2,6%. El registro se completa con el Gran Buenos Aires (2,3%), Noroeste (2,1%), Región Pampeana (2%) y la Patagonia (1,7%).

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La inflación interanual (de mayo de 2025 a mayo de 2026) en Cuyo fue de 33,2% por ciento, con el rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” como el de mayor crecimiento en ese plazo, con el 50,9%. En tanto que el que menor variación mostró fue “Prendas de Vestir y Calzado”, con el 11,4%.