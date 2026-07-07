Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo y cuánto cobro en julio 2026

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Por Juan Pablo Strappazzon







La Prestación Alimentar, antes llamada Tarjeta Alimentar, es un beneficio económico mensual otorgado por Anses para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. En esta nota te contamos en detalle cuánto cobrarán los beneficiarios y las fechas de pago de julio.

Todo sobre la Tarjeta Alimentar en julio 2026 Según la información oficial, el monto de la Prestación Alimentar se mantiene sin cambios. De esta manera, en julio los beneficiarios cobrarán los mismos valores que el mes pasado, ya que este beneficio no se actualiza de forma automática por inflación.

Los montos son los siguientes:

Familias con un hijo o titulares de la Asignación por Embarazo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062 Una vez aclarado esto, la Prestación Alimentar se paga en conjunto con las siguientes asistencias que distribuye la Anses:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo Documentos terminados en 0 y 1: 8 de julio

Documentos terminados en 2: 13 de julio

Documentos terminados en 3: 14 de julio

Documentos terminados en 4: 15 de julio

Documentos terminados en 5: 16 de julio

Documentos terminados en 6: 17 de julio

Documentos terminados en 7: 20 de julio

Documentos terminados en 8: 21 de julio

Documentos terminados en 9: 22 de julio Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 13 de julio

Documentos terminados en 1: 14 de julio

Documentos terminados en 2: 15 de julio

Documentos terminados en 3: 16 de julio

Documentos terminados en 4: 17 de julio

Documentos terminados en 5: 20 de julio

Documentos terminados en 6: 21 de julio

Documentos terminados en 7: 22 de julio

Documentos terminados en 8: 23 de julio

Documentos terminados en 9: 24 de julio Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0, 1, 2, 3: 8 de julio

Documentos terminados en 4 y 5: 13 de julio

Documentos terminados en 6 y 7: 14 de julio

Documentos terminados en 8 y 9: 15 de julio Si querés consultar el calendario de pagos completo para julio, hacé clic acá. Por otro lado, todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial.