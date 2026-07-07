Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo y cuánto cobro en julio 2026

La Prestación Alimentar, antes llamada Tarjeta Alimentar, es un beneficio económico mensual otorgado por Anses para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. En esta nota te contamos en detalle cuánto cobrarán los beneficiarios y las fechas de pago de julio.
Todo sobre la Tarjeta Alimentar en julio 2026
Según la información oficial, el monto de la Prestación Alimentar se mantiene sin cambios. De esta manera, en julio los beneficiarios cobrarán los mismos valores que el mes pasado, ya que este beneficio no se actualiza de forma automática por inflación.
Los montos son los siguientes:
Familias con un hijo o titulares de la Asignación por Embarazo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Una vez aclarado esto, la Prestación Alimentar se paga en conjunto con las siguientes asistencias que distribuye la Anses:
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Documentos terminados en 0 y 1: 8 de julio
Documentos terminados en 2: 13 de julio
Documentos terminados en 3: 14 de julio
Documentos terminados en 4: 15 de julio
Documentos terminados en 5: 16 de julio
Documentos terminados en 6: 17 de julio
Documentos terminados en 7: 20 de julio
Documentos terminados en 8: 21 de julio
Documentos terminados en 9: 22 de julio
Asignación por Embarazo
Documentos terminados en 0: 13 de julio
Documentos terminados en 1: 14 de julio
Documentos terminados en 2: 15 de julio
Documentos terminados en 3: 16 de julio
Documentos terminados en 4: 17 de julio
Documentos terminados en 5: 20 de julio
Documentos terminados en 6: 21 de julio
Documentos terminados en 7: 22 de julio
Documentos terminados en 8: 23 de julio
Documentos terminados en 9: 24 de julio
Pensiones No Contributivas
Documentos terminados en 0, 1, 2, 3: 8 de julio
Documentos terminados en 4 y 5: 13 de julio
Documentos terminados en 6 y 7: 14 de julio
Documentos terminados en 8 y 9: 15 de julio
Si querés consultar elcalendario de pagos completo para julio, hacé clic acá. Por otro lado, todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial.