30 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Progresar

Becas Progresar 2026: esto es lo que se sabe sobre el pago de julio

¿Habrá aumento en las Becas Progresar en julio? Esto es lo que se sabe hasta el momento sobre el monto y el próximo pago.

Becas Progresar 2026: esto es lo que se sabe sobre el pago de julio

Becas Progresar 2026: esto es lo que se sabe sobre el pago de julio

 Por Juan Pablo Strappazzon

Como ocurre todos los meses, la Secretaría de Educación distribuye el monto del programa Progresar a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Muchos beneficiarios se preguntan si habrá un aumento en julio. En esta nota aclaramos todas las dudas.

Becas Progresar
Todo sobre el pago de la Beca Progresar de julio 2026

Todo sobre el pago de la Beca Progresar de julio 2026

Pago de julio de las Becas Progresar: qué deben saber los estudiantes

El Progresar, anteriormente conocido como Becas Progresar, es un programa que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional mediante una ayuda económica mensual.

De cara a julio de 2026, muchos beneficiarios esperan una actualización en los montos. Sin embargo, según la información oficial, el incremento general del 2,1% aplicado a otras prestaciones de ANSES, en base al índice de inflación del INDEC, no alcanza a este programa, ya que depende del Ministerio de Capital Humano.

En este contexto, hasta el momento el monto bruto mensual continúa siendo de $35.000, ya que el Gobierno no anunció una actualización para julio. Como ocurre habitualmente, los beneficiarios perciben el 80% ($28.000) cada mes, mientras que el 20% restante se retiene y se abona al finalizar el ciclo lectivo, una vez acreditada la regularidad académica.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no anunció cambios en los montos del programa. Por ello, el pago de julio de las Becas Progresar 2026 se liquidará con los valores vigentes, salvo que se publique una actualización oficial antes de la fecha de acreditación.

Si querés conocer todas las novedades económicas, tanto provinciales como nacionales, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

Una economía de dos velocidades: entre el impulso de la minería y el freno de la industria

Privatizaciones: un mendocino reclama explicaciones sobre las valuaciones de AySA, Intercargo y el Belgrano

Una casa en 48 horas: así funciona la impresora 3D que ya opera en Argentina

Cada vez más mendocinos eligen el GNC: las conversiones casi se triplicaron en un año

Último día de pagos ANSES: quiénes cobran este martes 30 de junio de 2026

Facturación electrónica: ARCA introduce cambios claves en sectores estratégicos

Qué aplicación de reparto de comidas vuelve a funcionar en Mendoza

Vaca Muerta, exportaciones y biocombustibles: las claves del nuevo escenario energético

Lee además
Sube el dólar: ¿hay motivos de preocupación?

Sube el dólar: ¿hay motivos de preocupación?
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 30 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 30 de junio de 2026
LO QUE SE LEE AHORA
En el último año, las conversiones de vehículos a GNC casi se triplicaron en Mendoza

Cada vez más mendocinos eligen el GNC: las conversiones casi se triplicaron en un año

Las Más Leídas

La situación fue advertida por las autoridades de la escuela

Momentos de tensión en una escuela por un estudiante atrapado entre dos paredes

Spinoza fue imputado este lunes por la fiscal de homicidios Claudia Ríos. 

Justicia por mano propia: la grave lesión que sufrió el acusado de balear a dos vecinos

El robo ocurrió durante el fin de semana en La Consulta, San Carlos. video

Millonario robo a una conocida familia de San Carlos

¿Pensás escaparte en invierno? La Rioja te devuelve hasta la mitad de lo que gastes

Una provincia vecina sale a conquistar mendocinos con un beneficio de hasta $200.000

El suceso ocurrió en el departamento de Godoy Cruz

El desesperado pedido de ayuda de un fotógrafo mendocino tras un violento robo