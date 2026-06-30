Becas Progresar 2026: esto es lo que se sabe sobre el pago de julio

Como ocurre todos los meses, la Secretaría de Educación distribuye el monto del programa Progresar a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Muchos beneficiarios se preguntan si habrá un aumento en julio . En esta nota aclaramos todas las dudas.

Todo sobre el pago de la Beca Progresar de julio 2026

El Progresar , anteriormente conocido como Becas Progresar , es un programa que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional mediante una ayuda económica mensual.

De cara a julio de 2026 , muchos beneficiarios esperan una actualización en los montos. Sin embargo, según la información oficial, el incremento general del 2,1% aplicado a otras prestaciones de ANSES, en base al índice de inflación del INDEC, no alcanza a este programa, ya que depende del Ministerio de Capital Humano .

En este contexto, hasta el momento el monto bruto mensual continúa siendo de $35.000, ya que el Gobierno no anunció una actualización para julio. Como ocurre habitualmente, los beneficiarios perciben el 80% ($28.000) cada mes, mientras que el 20% restante se retiene y se abona al finalizar el ciclo lectivo, una vez acreditada la regularidad académica.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no anunció cambios en los montos del programa. Por ello, el pago de julio de las Becas Progresar 2026 se liquidará con los valores vigentes, salvo que se publique una actualización oficial antes de la fecha de acreditación.

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