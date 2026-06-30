En el último año, las conversiones de vehículos a GNC casi se triplicaron en Mendoza

Con las variaciones de precios y las dificultades económicas, muchos automovilistas optan por convertir sus vehículos a GNC para abaratar los costos diarios. En la provincia de Mendoza , las conversiones se triplicaron y están en crecimiento.

Según datos publicados por el Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas) , en mayo del año pasado se realizaron 227 conversiones en el territorio mendocino, mientras que en el mismo mes, pero de 2026, este tipo de operación llegó a 610, por lo que casi se triplican.

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¿Qué sucede con las conversiones a GNC en la provincia de Mendoza?

Desde enero hasta mediados de junio de este año, en el territorio mendocino se realizaron 2.717 conversiones. Es un número elevado teniendo en cuenta que durante todo el 2025 se convirtieron 3.116 vehículos.

A su vez, si se analizan las cifras del mes de mayo, Mendoza fue la tercera provincia con mayor cantidad de conversiones a GNC en el país, detrás de Buenos Aires y Córdoba.

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Consejos de Enargas para el uso de GNC

Según el Ente, los requisitos para la carga de GNC en los vehículos son: