29 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Uber

Mendoza será una de las dos provincias donde regresará Uber Eats

La empresa de traslados y delivery anunció el regreso a dos provincias y los mendocinos volverán a contar con el servicio.

Mendoza será una de las dos provincias donde regresará Uber Eats

Mendoza será una de las dos provincias donde regresará Uber Eats

Por Sitio Andino Economía

Uber anunció el regreso de Uber Eats a Mendoza, en el marco de su plan de expansión en Argentina y de la celebración por los 10 años de la compañía en el país. La provincia fue elegida, junto con Córdoba, como uno de los dos distritos donde se concretará el relanzamiento de la plataforma de delivery.

La confirmación se dio durante un encuentro entre autoridades de la empresa y funcionarios provinciales, en el que también analizaron nuevas oportunidades para ampliar la oferta de servicios digitales en Mendoza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UlpianoSuarez/status/2071690658772041930&partner=&hide_thread=false

Las autoridades destacaron que la incorporación de un nuevo actor al mercado permitirá generar mayor competencia, nuevas oportunidades para comercios y repartidores, además de ampliar las opciones para los usuarios y para quienes visitan la provincia.

"Cuando hay reglas claras, previsibilidad y un Estado que acompaña la innovación, las empresas invierten, amplían sus servicios y vuelven a elegir Mendoza para crecer", señalaron desde el Ejecutivo.

uber eats
Uber Eats amplía la oferta de aplicaciones de reparto en Mendoza.

Uber Eats amplía la oferta de aplicaciones de reparto en Mendoza.

Mendoza, un mercado estratégico para Uber

Tras la reunión, explicaron que la provincia reúne condiciones favorables para el crecimiento de la plataforma y por eso fue seleccionada para esta nueva etapa.

En el marco del relanzamiento, Uber Eats buscará convertirse en una aplicación donde los mendocinos puedan acceder a una oferta cada vez más amplia de productos y servicios, mientras que la compañía también proyecta fortalecer herramientas orientadas al turismo dentro de la provincia.

Embed

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 29 de junio de 2026

La economía crece, pero el trabajo de calidad sigue sin aparecer

El patentamiento de autos sigue en baja: cómo quedó Mendoza en el mapa nacional

Un informe nacional dejó a Mendoza en una posición incómoda respecto de la transparencia fiscal

Tras la renuncia de Adorni, Milei apuesta a recuperar la agenda económica y contener la tensión cambiaria

Vence el Impuesto Inmobiliario 2026: hasta cuándo hay tiempo de pagar

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 28 de junio de 2026

Qué frena el crédito en Argentina y cuándo podría llegar a más personas

Lee además
¿Querés llegar a ver el partido de la Selección Argentina a tu casa? Esto tenés que pagar si no tenés auto

Mendoza: cuánto tenés que gastar para llegar a tiempo a ver a la Selección si no tenés auto
Vaca Muerta impulsa los records energéticos que acumula Argentina

Vaca Muerta, exportaciones y biocombustibles: las claves del nuevo escenario energético
LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este lunes 29 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 29 de junio de 2026

Las Más Leídas

Ola polar en Mendoza: ¿cuándo nevará en el llano y qué día será el más frío de la semana?.

Ola polar en Mendoza: ¿cuándo nevará en el llano y qué día será el más frío de la semana?

Terrible incendio en el café El Forastero, en el ingreso a Uspallata. 

Pérdidas totales: se incendió un conocido café de Uspallata

Auditorio Ángel Bustelo: una reconocida empresaria se hará cargo de la gastronomía del lugar.

Una conocida empresaria manejará la gastronomía del Ángel Bustelo

29 de junio: Día del Camarógrafo en Argentina

La cámara nunca dejó de grabar: la conmovedora historia detrás del Día del Camarógrafo Argentino

Dramático caso de violencia de género en Las Heras. 

Brutal ataque en Las Heras: golpeó a su pareja y luego baleó a dos vecinos