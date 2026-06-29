Mendoza será una de las dos provincias donde regresará Uber Eats

Uber anunció el regreso de Uber Eats a Mendoza, en el marco de su plan de expansión en Argentina y de la celebración por los 10 años de la compañía en el país. La provincia fue elegida, junto con Córdoba, como uno de los dos distritos donde se concretará el relanzamiento de la plataforma de delivery.

La confirmación se dio durante un encuentro entre autoridades de la empresa y funcionarios provinciales, en el que también analizaron nuevas oportunidades para ampliar la oferta de servicios digitales en Mendoza .

Hoy recibimos a las autoridades de @Uber en la @ciudaddemendoza . Conversamos sobre movilidad urbana, generación de empleo y el relanzamiento de @UberEats en Mendoza. La Mendoza que queremos se construye codo a codo con el sector privado, generando condiciones propicias para la… pic.twitter.com/YSB87ni7cm

Las autoridades destacaron que la incorporación de un nuevo actor al mercado permitirá generar mayor competencia, nuevas oportunidades para comercios y repartidores, además de ampliar las opciones para los usuarios y para quienes visitan la provincia.

"Cuando hay reglas claras, previsibilidad y un Estado que acompaña la innovación, las empresas invierten, amplían sus servicios y vuelven a elegir Mendoza para crecer", señalaron desde el Ejecutivo.

uber eats Uber Eats amplía la oferta de aplicaciones de reparto en Mendoza.

Mendoza, un mercado estratégico para Uber

Tras la reunión, explicaron que la provincia reúne condiciones favorables para el crecimiento de la plataforma y por eso fue seleccionada para esta nueva etapa.

En el marco del relanzamiento, Uber Eats buscará convertirse en una aplicación donde los mendocinos puedan acceder a una oferta cada vez más amplia de productos y servicios, mientras que la compañía también proyecta fortalecer herramientas orientadas al turismo dentro de la provincia.