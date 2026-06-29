Incendio destruyó un conocido negocio de Uspallata

Terrible incendio en el café El Forastero, en el ingreso a Uspallata.

Un incendio generó alarma durante la madrugada en un reconocido comercio de Uspallata , donde las llamas provocaron daños totales en las instalaciones del local gastronómico “Café El Forastero”, ubicado en la zona de Ruta 7 y Ejército de los Andes Sur, en Luján de Cuyo.

El hecho fue alertado cerca de las 5 de este jueves a través de un llamado a la línea de Emergencias , que informó sobre un incendio en un restobar de la zona. Al arribar al lugar, personal policial constató que no había personas en el interior del establecimiento y solicitó la intervención de Bomberos.

Los efectivos de Bomberos que acudieron al lugar confirmaron que se trataba del café “El Forastero”, propiedad de Rodrigo Rubén Molina, de 57 años, quien tiene domicilio sobre Ruta 7, en Las Heras.

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A pesar del trabajo realizado para controlar el fuego, las llamas afectaron por completo la estructura del comercio y provocaron pérdidas materiales totales. Según las primeras averiguaciones, el origen del siniestro estaría relacionado con una falla en unas calderas que posee el local.

Desde la Policía de Mendoza se indicó que no se registraron personas heridas ni empleados afectados, ya que al momento del incendio el comercio se encontraba sin ocupantes.

La fiscal de turno tomó conocimiento del caso y ordenó la realización del procedimiento policial correspondiente, además de las pericias a cargo del personal de Bomberos para determinar con precisión las causas que desencadenaron el fuego.