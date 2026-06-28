Familiares, amigos y colegas despidieron a Ernestina Pais en una emotiva ceremonia

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada estuvo protagonizado por Benicio Guyot, hijo de la conductora.

Familiares, amigos y reconocidas figuras del espectáculo despidieron este domingo a Ernestina Pais . La periodista falleció a los 54 años luego de que el automóvil que conducía fuera embestido por el Tren de la Costa en San Isidro .

Según informó Noticias Argentinas, el velatorio se realizó desde las primeras horas de la mañana en la casa velatoria Zucotti , ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo . Posteriormente, sus restos fueron trasladados al Cementerio de la Chacarita , donde recibieron sepultura en el Panteón de Actores .

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada estuvo protagonizado por Benicio Guyot , hijo de la conductora, y Milka Truol , madre de Ernestina Pais.

El velatorio se realizó desde las primeras horas de la mañana en la casa velatoria Zucotti.

El joven fue uno de los encargados de llevar el féretro, adornado con flores rojas, durante el cortejo en el cementerio. En tanto, la madre de la artista se mostró profundamente afectada y visiblemente devastada por la pérdida de su hija.

En paralelo, trascendieron los resultados del informe preliminar de la autopsia, que determinó que la conductora sufrió un traumatismo encefalocraneano grave. Según el reporte, la lesión fue consecuencia del fuerte impacto que recibió al ser embestido su vehículo por el Tren de la Costa cuando intentaba cruzar las vías en San Isidro.

image La conductora sufrió un traumatismo encefalocraneano grave.

Figuras del espectáculo acompañaron a la familia

Durante la ceremonia se hicieron presentes numerosas personalidades del ambiente artístico para acompañar a la familia en este difícil momento.

Entre quienes asistieron estuvieron Romina Gaetani, José María Muscari, Benito Fernández, Gastón Pauls, Diego Ramos, Malena Guinzburg, el Bicho Gómez, Rafael Ferro, Dalma Maradona, Julieta Ortega y Martín Ortega, entre otros.

La emotiva carta del hijo de Ernestina Pais

Tras conocerse la noticia, el hijo de la conductora publicó una extensa carta en sus redes sociales junto a una fotografía de cuando era un bebé.

"Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará: tus 'te amo' pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un 'te amo, hijo'", escribió.

image El hijo de la conductora publicó una extensa carta en sus redes sociales.

En otro tramo del mensaje recordó la pasión con la que su madre encaraba cada proyecto. "Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir y vos lo hacías con toda plenitud", expresó.

"Vos también fuiste el mío"

Uno de los pasajes más conmovedores de la despedida estuvo dedicado al vínculo que compartían madre e hijo. "Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y, aunque me costaba admitirlo y quizá nunca lo hice, vos también fuiste el mío", escribió. Además, destacó el legado que dejó Ernestina Pais y el cariño que recibió de parte del público tras conocerse su fallecimiento.

"Tu partida no es como una cualquiera. Me aparecés en la tele, en las noticias y en los foros. Sobrellevar esta pérdida va a ser difícil. Pero también deja algo bueno, porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas. La cantidad de mensajes que recibí me sorprendió. Me escribe gente que no conozco solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir quedaron con ellos. Tu impacto fue real", concluyó.