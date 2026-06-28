28 de junio de 2026
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Ernestina Pais

El último adiós a Ernestina Pais: ceremonia íntima, autopsia y la emotiva carta de su hijo

El fallecimiento de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. Este domingo se realizará su despedida.

La despedida final de Ernestina Pais.

La despedida final de Ernestina Pais.

Por Sitio Andino Sociedad

Ernestina Pais será despedida este domingo por familiares, amigos y colegas, luego de morir el viernes en el accidente en el que el vehículo que conducía fue embestido por el Tren de la Costa. Mientras se realiza el último adiós, también se conocieron los primeros resultados de la autopsia y la conmovedora carta que le dedicó su hijo.

La ceremonia comenzará a las 8.00 en la casa velatoria Zucotti, ubicada sobre la avenida Córdoba, y se extenderá hasta las 11.30, cuando sus restos serán trasladados al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.

Aunque en un primer momento había trascendido que la despedida sería en la intimidad, durante las últimas horas del sábado la familia decidió realizar un velatorio para acompañar a la conductora en su último adiós.

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Qué reveló la autopsia preliminar tras el accidente

En medio de la conmoción por su muerte a los 54 años, trascendieron los resultados del informe preliminar de la autopsia.

Según el documento al que tuvo acceso TN, la conductora sufrió un grave traumatismo encefalocraneano como consecuencia del fuerte impacto que provocó el choque del Tren de la Costa contra el automóvil cuando cruzaba las vías.

Ahora, los investigadores aguardan el informe forense definitivo, que permitirá establecer con mayor precisión las circunstancias del fallecimiento.

La emotiva carta del hijo de Ernestina Pais

Tras conocerse la noticia, el hijo de la conductora publicó una extensa carta en sus redes sociales junto a una fotografía de cuando era un bebé.

"Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará: tus 'te amo' pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un 'te amo, hijo'", escribió.

En otro tramo del mensaje recordó la pasión con la que su madre encaraba cada proyecto.

"Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir y vos lo hacías con toda plenitud", expresó.

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"Vos también fuiste el mío"

Uno de los pasajes más conmovedores de la despedida estuvo dedicado al vínculo que compartían madre e hijo.

"Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y, aunque me costaba admitirlo y quizá nunca lo hice, vos también fuiste el mío", escribió.

Además, destacó el legado que dejó Ernestina Pais y el cariño que recibió de parte del público tras conocerse su fallecimiento.

"Tu partida no es como una cualquiera. Me aparecés en la tele, en las noticias y en los foros. Sobrellevar esta pérdida va a ser difícil. Pero también deja algo bueno, porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas. La cantidad de mensajes que recibí me sorprendió. Me escribe gente que no conozco solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir quedaron con ellos. Tu impacto fue real", concluyó.

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