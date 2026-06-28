Choque en Lavalle: un motociclista manejaba alcoholizado y terminó con politraumatismos

Accidente en Lavalle: la Policía detectó a un conductor alcoholizado tras un fuerte choque

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Por Celeste Funes







Un motociclista de 59 años que conducía con casi un gramo de alcohol en sangre protagonizó un accidente de tránsito en Villa Tulumaya, Lavalle, cuando impactó con un automóvil que salía del estacionamiento de un supermercado. El hecho se registró cerca de las 20 horas del sábado, sobre calle Doctor Moreno.

Según las primeras actuaciones, el conductor de un Chevrolet Corsa intentó incorporarse a la calzada sin advertir el paso de una motocicleta Zanella 110, lo que provocó la colisión. Como consecuencia del fuerte impacto, el rodado menor quedó atrapado debajo del paragolpes delantero del vehículo.

Accidente vial en Lavalle: el estado de salud de los involucrados en el hecho Tras el siniestro, el conductor de la motocicleta, identificado con las iniciales R.A.T. (59), sufrió politraumatismos. Además, los efectivos le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 0,81 g/l de alcohol en sangre, por lo que fue retirado de circulación.

En tanto, la acompañante de la motocicleta, H.E.A. (56), también resultó lesionada. De acuerdo con la información policial, presentó heridas leves y una pérdida momentánea del conocimiento, por lo que recibió asistencia médica.

Por su parte, el conductor del Chevrolet Corsa, identificado como M.V.L., fue sometido al mismo control de alcoholemia, cuyo resultado fue de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre, descartándose la presencia de alcohol al momento del accidente. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que investigan la mecánica del accidente vial para determinar las responsabilidades del hecho.