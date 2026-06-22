Lavalle: beneficios para vecinos que paguen el año completo de tasas municipales

Los vecinos de Lavalle podrán acceder a beneficios por el pago anual de las tasas municipales. Quienes abonen el año completo obtendrán un 10% de descuento y, además, podrán sumar otro 10% adicional si no registran deudas al año 2025.
Los vecinos de Lavalle podrán acceder a un 10% de descuento por pago anual y sumar otro 10% si no registran deudas al 2025.
Los vecinos de Lavalle podrán acceder a beneficios por el pago anual de las tasas municipales. Quienes abonen el año completo obtendrán un 10% de descuento y, además, podrán sumar otro 10% adicional si no registran deudas al año 2025.
Los plazos establecidos son hasta el 30 de junio para las tasas de Inmueble y Comercio, mientras que para Cementerio el vencimiento será el 31 de julio.
Para acceder a los descuentos, los contribuyentes deberán descargar las boletas desde la web del Municipio y realizar el pago correspondiente.
Las tasas municipales pueden abonarse en el Municipio, a través de Rapipago y Pago Fácil, o mediante la plataforma de E-Pagos, ingresando a la web: https://vps.infogov.com.ar/rentas/lavalle/
Desde el Municipio recordaron que no pagar las tasas municipales genera intereses por mora y multas. Además, si la deuda persiste, puede iniciarse un juicio de apremio.
Este proceso puede derivar en el embargo de cuentas bancarias, sueldos o vehículos y, en casos extremos, en el remate judicial.
Las tasas municipales deben ser abonadas por propietarios, poseedores o inquilinos de inmuebles, así como por titulares de comercios o personas que soliciten servicios administrativos.
El pago depende del tipo de servicio brindado por el Municipio y constituye una contraprestación directa por las prestaciones que recibe la comunidad.
Entre las tasas municipales se encuentran las de Servicios Públicos, que se cobran por prestaciones como alumbrado, barrido y limpieza, mantenimiento de calles y recolección de residuos, entre otras.
También están los Servicios Administrativos, que corresponden a trámites locales como la obtención o renovación de la licencia de conducir, habilitaciones comerciales, permisos, cementerio y otros servicios municipales.
Las tasas municipales son tributos que vecinos y comercios pagan al Municipio como contraprestación directa de los servicios públicos y administrativos que se brindan en el departamento.