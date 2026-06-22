22 de junio de 2026
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Lavalle

Lavalle: beneficios para vecinos que paguen el año completo de tasas municipales

Los vecinos de Lavalle podrán acceder a un 10% de descuento por pago anual y sumar otro 10% si no registran deudas al 2025.

Municipio de Lavalle.

Municipio de Lavalle.

Por Sitio Andino Departamentales

Los vecinos de Lavalle podrán acceder a beneficios por el pago anual de las tasas municipales. Quienes abonen el año completo obtendrán un 10% de descuento y, además, podrán sumar otro 10% adicional si no registran deudas al año 2025.

Los plazos establecidos son hasta el 30 de junio para las tasas de Inmueble y Comercio, mientras que para Cementerio el vencimiento será el 31 de julio.

Cómo acceder al beneficio en Lavalle

Para acceder a los descuentos, los contribuyentes deberán descargar las boletas desde la web del Municipio y realizar el pago correspondiente.

Qué pasa si no se pagan las tasas municipales en Lavalle

Desde el Municipio recordaron que no pagar las tasas municipales genera intereses por mora y multas. Además, si la deuda persiste, puede iniciarse un juicio de apremio.

Este proceso puede derivar en el embargo de cuentas bancarias, sueldos o vehículos y, en casos extremos, en el remate judicial.

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Quiénes deben pagar las tasas municipales en Lavalle

Las tasas municipales deben ser abonadas por propietarios, poseedores o inquilinos de inmuebles, así como por titulares de comercios o personas que soliciten servicios administrativos.

El pago depende del tipo de servicio brindado por el Municipio y constituye una contraprestación directa por las prestaciones que recibe la comunidad.

Tipos de tasas municipales

Entre las tasas municipales se encuentran las de Servicios Públicos, que se cobran por prestaciones como alumbrado, barrido y limpieza, mantenimiento de calles y recolección de residuos, entre otras.

También están los Servicios Administrativos, que corresponden a trámites locales como la obtención o renovación de la licencia de conducir, habilitaciones comerciales, permisos, cementerio y otros servicios municipales.

Las tasas municipales son tributos que vecinos y comercios pagan al Municipio como contraprestación directa de los servicios públicos y administrativos que se brindan en el departamento.

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