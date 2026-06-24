Lavalle realizará una capacitación sobre almendras, pistachos y cultivos hortícolas

El Municipio de Lavalle , junto con la Cámara de Productores de la Zona Norte y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) , realizará una jornada de capacitación destinada a promover nuevas alternativas productivas en el departamento.

La actividad tendrá lugar el sábado 4 de julio en Finca La Elvira , ubicada en Jocolí, sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3331. Durante el encuentro se abordarán temas vinculados con la producción de almendras y pistachos , además de técnicas de injerto aplicadas a los cultivos de melón y sandía.

La propuesta estará dirigida a productores, estudiantes, técnicos y personas interesadas en el desarrollo agrícola y la diversificación de cultivos en Lavalle .

La capacitación forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio para fortalecer el sector productivo mediante espacios de formación, intercambio de conocimientos y acceso a herramientas técnicas.

El presidente de la Cámara de Productores de la Zona Norte, Víctor Ghiotti, destacó la importancia de ofrecer asesoramiento ante el escenario que atraviesa la actividad agropecuaria. “Ante la situación que atraviesa el sector agropecuario, buscamos acercar a los productores distintas capacitaciones y asesoramiento técnico que les permitan evaluar nuevas oportunidades para la diversificación de sus cultivos”, expresó.

La jornada contará con profesionales y especialistas del INTA, además de referentes del sector, quienes brindarán recomendaciones sobre la producción, el manejo y la zonificación de estos cultivos.

Asimismo, los participantes realizarán una recorrida por una plantación de pistachos, donde podrán conocer experiencias productivas desarrolladas en el territorio.

Las personas interesadas en participar o solicitar más información pueden comunicarse al 261 550-4280.

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Cronograma de la jornada en Lavalle