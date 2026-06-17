17 de junio de 2026
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Sitio Andino
Inversión

Con una inversión de más de $355 millones, mejoran el servicio eléctrico en comunidades rurales de Lavalle

La intervención incluyó la construcción de nuevas líneas eléctricas y la regularización de instalaciones en San José y Laguna del Rosario, con una inversión superior a los $355 millones.

Mejora el servicio eléctrico en Lavalle.

Mejora el servicio eléctrico en Lavalle.

Por Sitio Andino Departamentales

El Gobierno de Mendoza, a través del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), junto con la Municipalidad de Lavalle, EDEMSA y la comunidad Huarpe, concretó una importante obra de infraestructura eléctrica e inversión en el norte del departamento de Lavalle, destinada a mejorar el servicio en las comunidades de San José y Laguna del Rosario.

La intervención permitirá optimizar el suministro eléctrico para 230 puestos del secano mendocino, brindando a las familias un acceso más seguro y regularizado a la energía.

Una inversión para mejorar la calidad de vida en las zonas rurales

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó la relevancia de este tipo de obras para fortalecer la infraestructura en áreas alejadas de los centros urbanos.

Esta obra representa una mejora concreta en la calidad de vida de muchas familias del secano lavallino. Seguimos trabajando para ampliar y fortalecer el acceso a servicios esenciales con criterios de equidad territorial, seguridad y desarrollo para las comunidades rurales”, afirmó la funcionaria.

El proyecto demandó una inversión superior a $355 millones y fue ejecutado por la distribuidora EDEMSA.

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Más de 85 kilómetros de líneas potenciadas

Los trabajos incluyeron la construcción de un tendido monofilar de 19 kV y la potenciación de más de 85 kilómetros de líneas de Media y Baja Tensión.

Además, se avanzó en la normalización de las condiciones de seguridad de acometidas y líneas eléctricas, con el objetivo de garantizar instalaciones adecuadas y reducir riesgos para los usuarios.

Para concretar la obra, el Gobierno provincial, el EPRE y el Municipio de Lavalle realizaron relevamientos técnicos y coordinaron las gestiones necesarias a partir de las necesidades detectadas en la zona.

Por su parte, el EPRE supervisó cada etapa de la ejecución para asegurar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad correspondientes.

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Energía más segura para las comunidades del secano

Una vez finalizada la regularización de las instalaciones en cada puesto y otorgadas las habilitaciones municipales correspondientes, se logró optimizar la prestación del servicio eléctrico en toda el área intervenida.

De esta manera, las familias cuentan ahora con un suministro más seguro, estable y en condiciones adecuadas.

Con esta intervención, el Gobierno de Mendoza continúa fortaleciendo el sistema eléctrico en las zonas rurales, promoviendo un acceso más equitativo, seguro y de calidad para los usuarios de toda la provincia.

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