Desocupadas llevaron reclamo al Concejo Deliberante de Malargüe

Un grupo de mujeres desocupadas se manifestó este martes en el Concejo Deliberante de Malargüe para exponer la crítica situación económica que atraviesan. Aseguran que no consiguen empleo desde hace meses, reclaman respuestas del Estado y advierten que la falta de trabajo también está generando graves consecuencias sociales y de salud mental.

Alrededor de siete mujeres autoconvocadas llegaron este martes hasta el recinto del Concejo Deliberante de Malargüe para plantear a los ediles presentes la difícil realidad que viven al encontrarse sin empleo y sin ingresos para sostener a sus familias.

En diálogo con SITIO ANDINO , Érica Rojas afirmó que la situación es desesperante. " Ni siquiera tenemos para comer hoy", expresó . La mujer recordó que trabajó durante cinco años para la comuna local, primero mediante planes sociales y luego con un contrato de locación, vínculo laboral que finalizó en diciembre de 2025, según indicó, sin recibir explicaciones.

Rojas relató que, tras quedar desempleadas, varias de ellas encontraron trabajo temporario en tareas rurales, principalmente en la cosecha de ajo y papa. Sin embargo, al concluir la temporada volvieron a quedar sin ocupación. Aseguró además que la incertidumbre económica ha provocado cuadros de depresión y otros problemas de salud entre sus compañeras.

La mujer también explicó que mantuvieron reuniones con el secretario de Desarrollo Humano, Juan José Narambuena, quien les manifestó que el municipio no está en condiciones de incorporar personal debido a las limitaciones presupuestarias, aunque continúan recibiendo asistencia alimentaria mediante bolsones de emergencia.

El tema en el Concejo Deliberante de Malargüe

Durante el tratamiento del reclamo, la concejal Elizabeth González, del bloque La Unión Mendocina, sostuvo que es necesario actuar con empatía y propuso conformar una mesa de trabajo integrada por el Ejecutivo, el Concejo Deliberante, la Cámara de Comercio, instituciones educativas, iglesias y otros actores sociales para impulsar cooperativas de trabajo.

Por su parte, la edil Silvina Camiolo, del bloque Frente Verde, consideró que el conflicto refleja el colapso de las respuestas estatales frente al desempleo y el deterioro de la salud mental. Como alternativa, propuso reactivar un Comité Social Anticrisis, similar al conformado durante la pandemia de 2020.

Consultado por SITIO ANDINO, el secretario Juan José Narambuena señaló que los contratos de locación tenían fecha de vencimiento y que el municipio los sostuvo mientras la situación financiera lo permitió. Agregó que la caída de la coparticipación obligó a realizar fuertes ajustes para preservar el empleo municipal y fortalecer la asistencia social, remarcando que actualmente no existen programas nacionales o provinciales de empleo transitorio que permitan responder a este tipo de demandas.

Finalmente, reafirmó el compromiso de continuar acompañando a la comunidad con los recursos disponibles, priorizando el sostenimiento del empleo municipal y el fortalecimiento de las políticas de inclusión y desarrollo social.