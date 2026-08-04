La nieve impulsó la temporada turística en Malargüe durante julio

Con un promedio de ocupación superior al 78% , importantes nevadas y miles de visitantes diarios en la montaña, Malargüe cerró julio con un balance altamente positivo , consolidándose como uno de los principales destinos turísticos de invierno de Mendoza y con una temporada favorable para el sector.

El mes de julio marcó el cierre de una de las primeras etapas de la Temporada Turística Invernal 2026 en Malargüe . Las nevadas acumuladas durante las últimas tres semanas garantizaron nieve en toda la cordillera del departamento y permitieron el desarrollo pleno de las actividades de alta montaña, impulsando una importante llegada de visitantes de distintos puntos del país y del exterior.

Desde la Dirección de Turismo realizaron un balance positivo de los últimos treinta días y destacaron que la temporada se consolidó como histórica, tanto por las excepcionales condiciones climáticas como por la respuesta del mercado turístico. Según el informe oficial , la ocupación efectiva promedio alcanzó el 78,25% en todo el destino, reflejando una demanda sostenida y un significativo impacto económico sobre el sector hotelero, gastronómico y comercial .

Las condiciones meteorológicas fueron determinantes . El volumen de nieve registrado en la cordillera permitió ofrecer excelentes condiciones para el esquí, el snowboard y las actividades recreativas vinculadas al turismo invernal . En ese contexto, Las Leñas recibió un promedio diario de 3.600 visitantes , consolidándose como el principal atractivo de la temporada.

Malargüe amaneció con nieve.

La llegada de la nieve a Malargüe fue determinante para esta temporada

El comportamiento de la demanda también mostró una marcada evolución durante el mes. En las dos primeras semanas de julio predominó la llegada de turistas provenientes de Mendoza, Santa Fe, Rosario y Córdoba. Posteriormente, durante el receso escolar de Buenos Aires, el flujo de visitantes se incrementó considerablemente con el arribo masivo de familias procedentes de la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Precisamente, Buenos Aires se consolidó como el principal mercado emisor al concentrar más del 85% del total de turistas que llegaron al departamento de Malargüe. También tuvieron una importante participación Mendoza, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y La Pampa. A nivel internacional, Brasil volvió a destacarse como el principal origen extranjero, ratificando el creciente interés por la oferta de nieve y naturaleza que ofrece el sur mendocino.

Por otra parte, desde la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio de Malargüe informaron que, sobre un relevamiento realizado en 37 establecimientos hoteleros de la ciudad de Malargüe y Los Molles, la ocupación efectiva correspondiente a julio fue del 58%. Si bien el porcentaje difiere del relevamiento oficial, ambas mediciones coinciden en señalar que la temporada invernal representó un importante movimiento turístico y económico para el departamento.