4 de agosto de 2026
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Malargüe

La nieve impulsó la temporada turística en Malargüe durante julio

El turismo dejó importantes niveles de ocupación y movimiento económico con visitantes de todo el país y una fuerte presencia de brasileños.

Turismo invernal en Malargüe.

Turismo invernal en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Con un promedio de ocupación superior al 78%, importantes nevadas y miles de visitantes diarios en la montaña, Malargüe cerró julio con un balance altamente positivo, consolidándose como uno de los principales destinos turísticos de invierno de Mendoza y con una temporada favorable para el sector.

Datos oficiales del sector turístico de Malargüe

Desde la Dirección de Turismo realizaron un balance positivo de los últimos treinta días y destacaron que la temporada se consolidó como histórica, tanto por las excepcionales condiciones climáticas como por la respuesta del mercado turístico. Según el informe oficial, la ocupación efectiva promedio alcanzó el 78,25% en todo el destino, reflejando una demanda sostenida y un significativo impacto económico sobre el sector hotelero, gastronómico y comercial.

Las condiciones meteorológicas fueron determinantes. El volumen de nieve registrado en la cordillera permitió ofrecer excelentes condiciones para el esquí, el snowboard y las actividades recreativas vinculadas al turismo invernal. En ese contexto, Las Leñas recibió un promedio diario de 3.600 visitantes, consolidándose como el principal atractivo de la temporada.

Malargüe amaneció con nieve.

Malargüe amaneció con nieve.

La llegada de la nieve a Malargüe fue determinante para esta temporada

El comportamiento de la demanda también mostró una marcada evolución durante el mes. En las dos primeras semanas de julio predominó la llegada de turistas provenientes de Mendoza, Santa Fe, Rosario y Córdoba. Posteriormente, durante el receso escolar de Buenos Aires, el flujo de visitantes se incrementó considerablemente con el arribo masivo de familias procedentes de la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Precisamente, Buenos Aires se consolidó como el principal mercado emisor al concentrar más del 85% del total de turistas que llegaron al departamento de Malargüe. También tuvieron una importante participación Mendoza, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y La Pampa. A nivel internacional, Brasil volvió a destacarse como el principal origen extranjero, ratificando el creciente interés por la oferta de nieve y naturaleza que ofrece el sur mendocino.

Por otra parte, desde la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio de Malargüe informaron que, sobre un relevamiento realizado en 37 establecimientos hoteleros de la ciudad de Malargüe y Los Molles, la ocupación efectiva correspondiente a julio fue del 58%. Si bien el porcentaje difiere del relevamiento oficial, ambas mediciones coinciden en señalar que la temporada invernal representó un importante movimiento turístico y económico para el departamento.

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