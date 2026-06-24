La Nave Cultural recibirá la primera edición de Peña en la Ciudad

La Nave Cultural recibe la primera edición de la Peña en la Ciudad.

La Municipalidad de Mendoza realizará este domingo 28 de junio la primera edición de Peña en la Ciudad , una propuesta cultural y recreativa destinada a toda la familia. La actividad se desarrollará desde el mediodía hasta las 18 en la Sala 1 y los jardines de La Nave Cultural , con música en vivo, danzas folclóricas, gastronomía, emprendedores, sorteos y diferentes sorpresas.

La jornada invitará a vecinos, turistas y amantes de las tradiciones populares a participar de una celebración de la cultura argentina, con entrada abierta a una amplia variedad de expresiones artísticas y culturales.

La música tendrá un lugar central dentro de la programación. Sobre el escenario se presentarán los grupos Labriegos y Thierra , junto con tres cantantes invitadas del programa municipal dirigido por el profesor Alberto Jerez.

Las artistas serán Anahí Quilpatay, Brisa Adaro y Milagros Moyano , quien recientemente fue seleccionada para participar del programa Popstars. La propuesta también contará con las presentaciones de los ballets de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza en sus categorías mayor, juvenil, jóvenes y adultos.

Además, participarán elencos provenientes de Guaymallén, Godoy Cruz y Las Heras, junto con el ballet independiente Sangre Cuyana, que llevará al escenario la fuerza y el color de las danzas folclóricas tradicionales.

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mprendedor y sabores regionales

Durante toda la jornada, el público podrá recorrer diferentes puestos de emprendedores pertenecientes al área de Economía Social de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

En el lugar se ofrecerán productos regionales y artesanales, además de una variada propuesta gastronómica con sabores típicos vinculados con la identidad cultural argentina y mendocina.

Una celebración para toda la familia

Peña en la Ciudad busca convertirse en un espacio de encuentro y celebración colectiva, donde la música, la danza y las expresiones populares permitan fortalecer la identidad cultural mendocina.

La iniciativa reunirá en un mismo espacio a artistas, bailarines, emprendedores y familias, promoviendo la participación comunitaria y el acceso a propuestas culturales en espacios públicos.

Además, durante la jornada se realizarán sorteos, actividades y diferentes sorpresas para los asistentes, que se sumarán a la programación de esta primera gran peña popular en la Nave Cultural.