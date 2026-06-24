Productores de San Rafael se capacitarán sobre el desarrollo de frutos secos

El Municipio de San Rafael , junto al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) Rama Caída y productores del sector privado, organizará las Primeras Jornadas Técnicas de Frutos Secos , una iniciativa destinada a promover nuevas alternativas productivas y fortalecer el desarrollo económico del departamento.

La propuesta surge del trabajo conjunto y la articulación público-privada, con el propósito de impulsar nuevos desarrollos e inversiones vinculados a cultivos como almendros, nogales y pistachos .

El encuentro se realizará el próximo 10 de septiembre en el Centro Integrador Universitario y será parte de una estrategia de diversificación orientada a potenciar el modelo agrícola sanrafaelino.

“San Rafael tiene condiciones excepcionales para el desarrollo de producciones como los frutos secos . Contamos con tierra, conocimiento y una enorme capacidad de trabajo. Trabajamos para seguir generando información, acompañamiento y herramientas para que esas oportunidades se transformen en inversiones y empleo”, expresó.

El jefe comunal también remarcó el compromiso del Municipio con las iniciativas destinadas a ampliar la matriz económica local. “Desde el Municipio vamos a acompañar e incentivar todas las iniciativas que contribuyan a diversificar la matriz productiva, generar riqueza y abrir nuevas posibilidades de desarrollo para nuestro departamento. El futuro de San Rafael está en agregar valor, innovar y aprovechar todo su potencial”, agregó Félix.

El trabajo conjunto entre San Rafael y el INTA

Desde el INTA Rama Caída señalaron que los frutos secos están ganando terreno en el Oasis Sur, por lo que consideran necesario producir y transferir información para acompañar a quienes deciden incorporar estos cultivos.

“Los frutos secos están ganando terreno día a día en el Oasis Sur y creemos que es fundamental comenzar a generar y transferir información para acompañar a los productores que buscan nuevas alternativas productivas”, explicó el ingeniero Claudio Giardina.

El especialista sostuvo que actualmente existe una creciente necesidad de asesoramiento sobre las características y posibilidades de estas producciones. “Hoy existe una demanda creciente de información sobre cultivos como pistacho, almendro y nogal. Los productores se acercan a consultar y por eso entendimos que era necesario generar este espacio de intercambio junto al Municipio”, añadió.

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El desafío de apostar por nuevos cultivos

Los productores también destacaron las oportunidades que ofrecen los frutos secos, aunque reconocieron que uno de los principales desafíos es animarse a avanzar con actividades que todavía son relativamente nuevas en la región.

“Uno de los principales desafíos es perderle el miedo a lo nuevo. Son cultivos relativamente recientes para nuestra región, pero estamos comprobando que existen condiciones muy favorables para su desarrollo”, indicó el productor Gustavo Kobayashi.

Asimismo, aseguró que el Oasis Sur cuenta con importantes ventajas para consolidar esta alternativa agrícola. “Vemos un potencial enorme para el desarrollo de los frutos secos en el Oasis Sur. Tenemos tierra disponible, cultura de trabajo agrícola, capacidad de inversión y productores con ganas de innovar”, concluyó.