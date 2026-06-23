23 de junio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael exportó otros 2.300 kilos de miel a la Unión Europea

La Sala de Extracción procesó más de 31 toneladas durante el último periodo y recibió a productores de San Rafael y San Carlos.

San Rafael sigue exportando miel a Europa.

San Rafael sigue exportando miel a Europa.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco de la Semana del Apicultor, productores de San Rafael concretaron la exportación de otros 2.300 kilos de miel hacia la Unión Europea, que se suman a las ventas realizadas durante la actual temporada.

La operación fue posible gracias al trabajo articulado entre los apicultores y la Sala de Extracción de Miel de la Municipalidad de San Rafael. Los tambores ya partieron rumbo al continente europeo.

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San Rafael amplía la exportación de miel

Alberto Stagnitti, coordinador de la Sala de Extracción, destacó los resultados obtenidos durante la temporada y recordó las operaciones realizadas anteriormente. “Habíamos concretado exportaciones por 20.000 kilos a Europa y Japón, y ahora sumamos 2.300 kilos más”, explicó.

Uno de los principales destinos alcanzados durante esta temporada fue Alemania, considerado un mercado relevante para la miel producida en Argentina.

Más de 31 toneladas procesadas durante la temporada

Stagnitti calificó como positivo el balance del último periodo productivo y resaltó que creció la cantidad de apicultores que utilizaron las instalaciones municipales. “Fue una temporada muy buena. Ampliamos el número de apicultores que utilizaron la sala, acompañando el crecimiento de una actividad productiva muy importante para San Rafael”, afirmó.

Durante la temporada, la Sala de Extracción procesó más de 31 toneladas de miel, consolidándose como una herramienta fundamental para acompañar a los productores y facilitar la comercialización en mercados nacionales e internacionales.

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Productores de San Rafael y San Carlos

La Sala de Extracción está ubicada en Tulio Angrimán al 1500 y trabaja principalmente con apicultores de San Rafael. Sin embargo, durante la última temporada también recibió a productores provenientes de San Carlos, ampliando el alcance regional del establecimiento.

La nueva exportación representa una noticia positiva para la actividad apícola del departamento y fortalece la presencia de la miel mendocina en los mercados internacionales.

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