San Rafael conmemoró el 20 de junio con un gran desfile y una bandera de 200 metros.

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Por Sitio Andino Departamentales







Como ya es una tradición, San Rafael conmemoró el Día de la Bandera y 206 aniversario del paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano con un gran acto popular en Salto de las Rosas. Tras el tradicional izamiento de la insignia patria se llevó a cabo un multitudinario desfile.

Decenas de entidades, instituciones, escuelas vecinos, centros tradicionalistas y fuerzas de seguridad desfilaron por calle Sarmiento portando una bandera argentina gigante de 200 metros y acompañados por la Banda de Música de la Policía de Mendoza.

San Rafael rindió homenaje al padre de la patria Asimismo alumnos de instituciones educativas realizaron la tradicional jura y promesa a la bandera.

image Decenas de entidades, instituciones, escuelas vecinos, centros tradicionalistas y fuerzas de seguridad desfilaron por San Rafael. "Rendimos homenaje a un prócer de la Patria que sigue siendo un ejemplo a 206 años de su partida", destacó el presidente del Concejo Deliberante Nahuel Arscone y agregó que "es importante compartir con la comunidad y recordar y llevar con orgullo todos los dias los colores celestes y blancos en el corazon".

"Para Salto de las Rosas es un orgullo recibir a todos los sanrafaelinos cada 20 de Junio y este año con la bandera gigante de 200 metros portada por nuestros vecinos e instituciones", destacó el concejal Nestor Ojeda.