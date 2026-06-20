20 de junio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael conmemoró el 20 de junio con un gran desfile y una bandera de 200 metros

Decenas de entidades, instituciones, escuelas vecinos, centros tradicionalistas y fuerzas de seguridad desfilaron por San Rafael.

San Rafael conmemoró el 20 de junio con un gran desfile y una bandera de 200 metros.

San Rafael conmemoró el 20 de junio con un gran desfile y una bandera de 200 metros.

Por Sitio Andino Departamentales

Como ya es una tradición, San Rafael conmemoró el Día de la Bandera y 206 aniversario del paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano con un gran acto popular en Salto de las Rosas. Tras el tradicional izamiento de la insignia patria se llevó a cabo un multitudinario desfile.

Decenas de entidades, instituciones, escuelas vecinos, centros tradicionalistas y fuerzas de seguridad desfilaron por calle Sarmiento portando una bandera argentina gigante de 200 metros y acompañados por la Banda de Música de la Policía de Mendoza.

San Rafael rindió homenaje al padre de la patria

Asimismo alumnos de instituciones educativas realizaron la tradicional jura y promesa a la bandera.

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Decenas de entidades, instituciones, escuelas vecinos, centros tradicionalistas y fuerzas de seguridad desfilaron por San Rafael.

Decenas de entidades, instituciones, escuelas vecinos, centros tradicionalistas y fuerzas de seguridad desfilaron por San Rafael.

"Rendimos homenaje a un prócer de la Patria que sigue siendo un ejemplo a 206 años de su partida", destacó el presidente del Concejo Deliberante Nahuel Arscone y agregó que "es importante compartir con la comunidad y recordar y llevar con orgullo todos los dias los colores celestes y blancos en el corazon".

"Para Salto de las Rosas es un orgullo recibir a todos los sanrafaelinos cada 20 de Junio y este año con la bandera gigante de 200 metros portada por nuestros vecinos e instituciones", destacó el concejal Nestor Ojeda.

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