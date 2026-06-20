20 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Vacaciones de invierno

Cuándo son las vacaciones de invierno en Mendoza y qué actividades realizar en familia

Durante el receso escolar, Mendoza ofrecerá una amplia variedad de propuestas turísticas, culturales y recreativas. El cronograma completo.

Miles de familias ya organizan escapadas, actividades recreativas y días de descanso

Miles de familias ya organizan escapadas, actividades recreativas y días de descanso

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

A pocos días del inicio de julio, los mendocinos comienzan a prepararse para uno de los momentos más esperados del año: las vacaciones de invierno. Miles de familias ya organizan escapadas, actividades recreativas y días de descanso para recargar energías de cara a la segunda mitad de 2026.

De acuerdo con el calendario escolar 2026, el receso invernal en Mendoza se desarrollará desde el lunes 6 hasta el viernes 17 de julio. La provincia compartirá las mismas fechas con San Juan, San Luis, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, un dato alentador para el sector turístico debido al importante movimiento de visitantes que suele registrarse durante estas semanas.

La temporada representa uno de los períodos de mayor actividad para rubros como la gastronomía, la hotelería, los complejos turísticos y los centros de esquí de la provincia.

invierno, nieve, turismo, vacaciones de invierno, vacaciones, mendoza.png
El receso invernal en Mendoza se desarrollará desde el lunes 6 hasta el viernes 17 de julio.

El receso invernal en Mendoza se desarrollará desde el lunes 6 hasta el viernes 17 de julio.

Qué hacer en Mendoza durante las vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno no solo representan una oportunidad para descansar, sino también para descubrir algunos de los principales atractivos turísticos mendocinos. La provincia ofrece una amplia variedad de propuestas para disfrutar en familia, en pareja o con amigos.

Entre las opciones más elegidas aparecen los circuitos gastronómicos, las bodegas, las actividades vinculadas al vino, las aguas termales y las experiencias de montaña. Asimismo, las actividades al aire libre continúan siendo una de las alternativas más buscadas por turistas y residentes, mientras que gran parte de la agenda cultural provincial ofrece espectáculos y propuestas gratuitas para todas las edades.

Turistas, turismo, vacaciones de invierno
Las actividades al aire libre continúan siendo una de las alternativas más buscadas por turistas y residentes.

Las actividades al aire libre continúan siendo una de las alternativas más buscadas por turistas y residentes.

  • Los Puquios ya abrió la temporada de nieve

Uno de los destinos destacados para esta temporada es Los Puquios, el tradicional parque de nieve ubicado en alta montaña. El complejo abrió sus puertas el pasado 12 de junio, adelantándose al inicio oficial de la temporada gracias a la producción de nieve artificial, lo que permitió habilitar diversas actividades recreativas para visitantes.

Los Puquios pista rodeo - 348508
Uno de los destinos destacados para esta temporada es Los Puquios, el tradicional parque de nieve.

Uno de los destinos destacados para esta temporada es Los Puquios, el tradicional parque de nieve.

Mientras tanto, el resto de los centros de esquí de Mendoza permanece a la espera de nuevas nevadas para definir sus fechas de inauguración.

  • Las Leñas apuesta a una oferta integral para el invierno

Por su parte, Las Leñas, en Malargüe, se prepara para recibir a miles de turistas con una amplia variedad de propuestas para la temporada 2026. Desde el sector turístico destacan que la temporada invernal representa uno de los principales motores económicos del sur mendocino y aseguran que este año el objetivo está puesto en ofrecer una experiencia integral que combine nieve, gastronomía, alojamiento y actividades recreativas.

  • Cabañas y escapadas para desconectar de la rutina

Para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza, también existen múltiples opciones de alojamiento en destinos como Potrerillos, Valle de Uco y San Rafael.

14 de Enero de 2025, Potrerillos, turismo, turistas, montaña mendocina, perilago, verano, Parador, Mirador
Para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza, también existen múltiples opciones de alojamiento, como Potrerillos.

Para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza, también existen múltiples opciones de alojamiento, como Potrerillos.

Las cabañas y complejos turísticos de estas zonas suelen convertirse en una de las alternativas más elegidas durante el receso invernal por quienes desean alejarse del ritmo urbano y disfrutar de paisajes de montaña y entornos naturales.

Cómo será el receso invernal en el resto del país

Durante julio, millones de argentinos aprovechan las vacaciones de invierno para viajar, descansar o participar de actividades culturales y recreativas.

Entre el 13 y el 24 de julio, tendrán receso escolar las provincias de Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

En tanto, las vacaciones comenzarán entre el 20 y el 31 de julio para los estudiantes de la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

Temas
Seguí leyendo

Así trabajará el comercio este sábado 20 de junio, feriado por el Día de la Bandera

La increíble historia del mendocino que recorrió más de 1.000 kilómetros para ayudar a San Martín

Manuel Belgrano y su legado en la construcción de la identidad nacional argentina

Murió Adriana Schmutz, histórica referente de Uspallata y pionera de la minería responsable en Mendoza

Habrá corte de luz en siete departamentos de Mendoza

Día del Padre: ¿asado o pastas?, así estará el tiempo en Mendoza

El Quini 6 acumula un pozo récord de $8.200 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Si circulás por el Acceso Este, esto te interesa: modifican el esquema de desvíos

Lee además
Lionel Messi festeja el tercer gol de Argentina que enfreta a Argelia por el grupo J del Mundial 2026Autor: FLORENCIA ARROYOS/NA
Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo
Mendoza, pionera mundial: así será el primer seminario abierto sobre aislamiento sísmico

Qué es el aislamiento sísmico y por qué Mendoza será sede de un seminario pionero en el mundo
LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 19 de junio

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 19 de junio

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la intersección de las calles San Francisco Delgado y Pellegrini.

Una mujer bajó de su moto y murió segundos después en Tunuyán

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 19 de junio EN VIVO

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 19 de junio

El juicio fue firmado en el Polo Judicial de Mendoza. 

Primera sentencia por flagrancia en Mendoza: a quién condenaron

Cómo trabajará el comercio este sábado 20 de junio, feriado por el Día de la Bandera.

Así trabajará el comercio este sábado 20 de junio, feriado por el Día de la Bandera

Nico Occhiato rompió el silencio y aclaró cuál será el futuro para Luzu TV

"Nos quisieron hacer m...": el furioso descargo de Nico Occhiato tras la falsa muerte del padre de Lionel Messi