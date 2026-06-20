Cuándo son las vacaciones de invierno en Mendoza y qué actividades realizar en familia

A pocos días del inicio de julio , los mendocinos comienzan a prepararse para uno de los momentos más esperados del año: las vacaciones de invierno . Miles de familias ya organizan escapadas, actividades recreativas y días de descanso para recargar energías de cara a la segunda mitad de 2026.

De acuerdo con el calendario escolar 2026, el receso invernal en Mendoza se desarrollará desde el lunes 6 hasta el viernes 17 de julio . La provincia compartirá las mismas fechas con San Juan, San Luis, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe , un dato alentador para el sector turístico debido al importante movimiento de visitantes que suele registrarse durante estas semanas.

La temporada representa uno de los períodos de mayor actividad para rubros como la gastronomía , la hotelería , los complejos turísticos y los centros de esquí de la provincia.

El receso invernal en Mendoza se desarrollará desde el lunes 6 hasta el viernes 17 de julio.

Qué hacer en Mendoza durante las vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno no solo representan una oportunidad para descansar, sino también para descubrir algunos de los principales atractivos turísticos mendocinos. La provincia ofrece una amplia variedad de propuestas para disfrutar en familia, en pareja o con amigos.

Entre las opciones más elegidas aparecen los circuitos gastronómicos, las bodegas, las actividades vinculadas al vino, las aguas termales y las experiencias de montaña. Asimismo, las actividades al aire libre continúan siendo una de las alternativas más buscadas por turistas y residentes, mientras que gran parte de la agenda cultural provincial ofrece espectáculos y propuestas gratuitas para todas las edades.

Turistas, turismo, vacaciones de invierno Las actividades al aire libre continúan siendo una de las alternativas más buscadas por turistas y residentes. Foto: Cristian Lozano

Los Puquios ya abrió la temporada de nieve

Uno de los destinos destacados para esta temporada es Los Puquios, el tradicional parque de nieve ubicado en alta montaña. El complejo abrió sus puertas el pasado 12 de junio, adelantándose al inicio oficial de la temporada gracias a la producción de nieve artificial, lo que permitió habilitar diversas actividades recreativas para visitantes.

Los Puquios pista rodeo - 348508 Uno de los destinos destacados para esta temporada es Los Puquios, el tradicional parque de nieve.

Mientras tanto, el resto de los centros de esquí de Mendoza permanece a la espera de nuevas nevadas para definir sus fechas de inauguración.

Las Leñas apuesta a una oferta integral para el invierno

Por su parte, Las Leñas, en Malargüe, se prepara para recibir a miles de turistas con una amplia variedad de propuestas para la temporada 2026. Desde el sector turístico destacan que la temporada invernal representa uno de los principales motores económicos del sur mendocino y aseguran que este año el objetivo está puesto en ofrecer una experiencia integral que combine nieve, gastronomía, alojamiento y actividades recreativas.

Cabañas y escapadas para desconectar de la rutina

Para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza, también existen múltiples opciones de alojamiento en destinos como Potrerillos, Valle de Uco y San Rafael.

14 de Enero de 2025, Potrerillos, turismo, turistas, montaña mendocina, perilago, verano, Parador, Mirador Para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza, también existen múltiples opciones de alojamiento, como Potrerillos. Foto: Cristian Lozano

Las cabañas y complejos turísticos de estas zonas suelen convertirse en una de las alternativas más elegidas durante el receso invernal por quienes desean alejarse del ritmo urbano y disfrutar de paisajes de montaña y entornos naturales.

Cómo será el receso invernal en el resto del país

Durante julio, millones de argentinos aprovechan las vacaciones de invierno para viajar, descansar o participar de actividades culturales y recreativas.

Entre el 13 y el 24 de julio, tendrán receso escolar las provincias de Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

En tanto, las vacaciones comenzarán entre el 20 y el 31 de julio para los estudiantes de la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.