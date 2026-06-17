Alerta en pasos badenes de San Rafael por erogaciones en el Río Diamante

Defensa Civil de San Rafael informó que comenzaron nuevas erogaciones en el Río Diamante, por lo que solicitó a la comunidad circular con extrema precaución en sectores donde el aumento del caudal puede generar complicaciones para el tránsito.
Defensa Civil de San Rafael informó que iniciaron erogaciones en el Río Diamante y pidió circular con extrema precaución en los pasos de Pobre Diablo y Los Dos Álamos.
Defensa Civil de San Rafael informó que comenzaron nuevas erogaciones en el Río Diamante, por lo que solicitó a la comunidad circular con extrema precaución en sectores donde el aumento del caudal puede generar complicaciones para el tránsito.
La advertencia rige especialmente para los pasos badenes de Pobre Diablo y Los Dos Álamos, dos puntos donde la circulación puede verse afectada por la presencia de agua y corrientes.
Desde Defensa Civil remarcaron la importancia de que los conductores transiten a velocidades reducidas, respeten la señalización correspondiente y eviten atravesar sectores donde el agua circule con fuerza.
El incremento del caudal puede representar un riesgo para vehículos y peatones, principalmente en pasos bajos, badenes y zonas cercanas al cauce. Ante esta situación, se recomienda a la comunidad evitar maniobras imprudentes y no intentar cruzar sectores con corriente si no están dadas las condiciones de seguridad.
También se solicita prestar especial atención a las indicaciones de las autoridades y circular con mayor cuidado en los pasos de Pobre Diablo y Los Dos Álamos.
Ante cualquier emergencia o situación que requiera asistencia, Defensa Civil de San Rafael mantiene habilitadas sus líneas de atención durante las 24 horas.
Los vecinos pueden comunicarse por WhatsApp al 2604-807949 o al teléfono fijo 2604-325012.