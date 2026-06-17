17 de junio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

Alerta en pasos badenes de San Rafael por erogaciones en el Río Diamante

Defensa Civil de San Rafael informó que iniciaron erogaciones en el Río Diamante y pidió circular con extrema precaución en los pasos de Pobre Diablo y Los Dos Álamos.

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Por Sitio Andino Departamentales

Defensa Civil de San Rafael informó que comenzaron nuevas erogaciones en el Río Diamante, por lo que solicitó a la comunidad circular con extrema precaución en sectores donde el aumento del caudal puede generar complicaciones para el tránsito.

La advertencia rige especialmente para los pasos badenes de Pobre Diablo y Los Dos Álamos, dos puntos donde la circulación puede verse afectada por la presencia de agua y corrientes.

Piden precaución por erogaciones en el Río Diamante

Desde Defensa Civil remarcaron la importancia de que los conductores transiten a velocidades reducidas, respeten la señalización correspondiente y eviten atravesar sectores donde el agua circule con fuerza.

El incremento del caudal puede representar un riesgo para vehículos y peatones, principalmente en pasos bajos, badenes y zonas cercanas al cauce. Ante esta situación, se recomienda a la comunidad evitar maniobras imprudentes y no intentar cruzar sectores con corriente si no están dadas las condiciones de seguridad.

También se solicita prestar especial atención a las indicaciones de las autoridades y circular con mayor cuidado en los pasos de Pobre Diablo y Los Dos Álamos.

Teléfonos de emergencia de Defensa Civil

Ante cualquier emergencia o situación que requiera asistencia, Defensa Civil de San Rafael mantiene habilitadas sus líneas de atención durante las 24 horas.

Los vecinos pueden comunicarse por WhatsApp al 2604-807949 o al teléfono fijo 2604-325012.

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