Gasoducto del Sur: Omar y Emir Félix destacaron el "esfuerzo en soledad" y el rol del Municipio

Tras la inauguración del Gasoducto del Sur , el intendente de San Rafael, Omar Félix , y el diputado nacional Emir Félix coincidieron en remarcar el carácter inédito de la obra y el rol que asumió el Municipio para poder finalizarla , en un contexto de retiro del financiamiento nacional y falta de intervención provincial .

Ambos dirigentes pusieron el foco en el concepto de “esfuerzo en soledad” y en la decisión política de avanzar con recursos propios para evitar que el proyecto quedara inconcluso , pese a que no era una responsabilidad original de la comuna.

El gasoducto del Sur fue inaugurado este miércoles en San Rafael.

“Es un hecho inédito: un municipio se hizo cargo de una obra de esta magnitud y logró terminarla a pesar de todas las dificultades ”, afirmó Omar Félix , quien además encuadró la finalización del gasoducto como un mensaje hacia el futuro.

En ese sentido, sostuvo que “a pesar de las adversidades, los sanrafaelinos somos capaces de lograr cosas como esta”, y remarcó que se trata de una infraestructura clave para el desarrollo del departamento.

El jefe comunal también recordó que el proyecto se inició en 2021, durante la gestión nacional anterior, y atravesó distintas etapas hasta su paralización en 2024, cuando se interrumpió el financiamiento en el gobierno de Javier Milei. “Después de tantas peripecias, llegar a este momento es muy importante”, sintetizó.

Embed - SE INAUGURÓ EL NUEVO GASODUCTO

Emir Félix: "Si no lo hacía el Municipio, el gasoducto no se terminaba"

Por su parte, Emir Félix hizo hincapié en el esfuerzo técnico y político que implicó la obra —que inició durante su gestión como intendente— y en la decisión de avanzar desde el Municipio ante la falta de respuestas de otros niveles del Estado.

“Si no lo hacía el Municipio, esta obra no se terminaba. Tuvimos que tomar la decisión y avanzar”, planteó, y valoró el trabajo del equipo técnico y administrativo que llevó adelante el proyecto.

Además, remarcó que la finalización del gasoducto no solo resuelve una limitación histórica en el suministro, sino que abre la puerta a nuevas obras de infraestructura energética en el sur provincial.

Gasoducto San Rafael inauguración 17-06-26 (10) Emir Félix defendió el rol del Municipio en la concreción del gasoducto del Sur. Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

Entre ellas, mencionó la posibilidad de extender la red hacia la Villa 25 de Mayo, así como completar desarrollos pendientes en distritos como Monte Comán, que quedaron inconclusos. Para tales obras, convocó al gobierno provincial a financiarlas, pedido que ya elevó Omar Félix previamente.

El actual diputado nacional también se refirió al conflicto con General Alvear por el financiamiento del tramo final, y explicó que el Municipio de San Rafael asumió un rol de “tercero aportante” para poder sostener la obra tras la judicialización con Nación.

En ese marco, indicó que se ofreció al departamento vecino participar bajo esa modalidad para acceder a capacidad del sistema, aunque hasta el momento no hubo acuerdo.

Finalmente, Emir Félix subrayó el impacto concreto que tendrá la obra en la vida cotidiana de los usuarios. “Desde ahora la presión de gas va a ser estable y no habrá más cortes en los momentos de mayor demanda”, afirmó.

Con la puesta en marcha del gasoducto, San Rafael deja atrás una de sus principales limitaciones energéticas y consolida una obra que, según coinciden sus principales impulsores, marca un precedente a nivel nacional sobre el rol de los municipios en infraestructura estratégica.