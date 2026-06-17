17 de junio de 2026
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Zona Fría

Recorte al Régimen de Zona Fría: legisladores de la oposición anticiparon que irán a la Justicia

Legisladores de la provincia de Mendoza amenzaron con ir a la Justicia si el Congreso aprueba el recorte del Régimen de Zona Fría.

Recorte al Régimen de Zona Fría: legisladores de la oposición anticiparon que irán a la Justicia.

Recorte al Régimen de Zona Fría: legisladores de la oposición anticiparon que irán a la Justicia.

Foto: NA
Por Sitio Andino Política

Legisladores de la provincia de Mendoza advirtieron que si el Congreso sanciona el recorte del Régimen de Zona Fría, irán a la Justicia para frenar la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. Senadores y diputados de distintos bloques manifestaron el impacto que tendría la modificación de la ley para los bolsillos de miles de familias.

Actualmente, gracias al esquema vigente desde 2021, que amplió el beneficio tarifario del gas a gran parte del país, incluyendo a Mendoza, más de 400 mil usuarios de la provincia (hogares o empresas) reciben descuentos de entre 30% y 50% en sus facturas de gas natural.

El planteo de los legisladores provinciales sobre el recorte al Régimen de Zona Fría

Este miércoles, senadores y diputados opositores advirtieron que impulsarán herramientas para ayudar a los usuarios y que recurrirán a la Justicia si el Senado le da sanción final. "Nos hemos puesto de acuerdo en que este tema que sobrepasa cualquier postura política, es un tema profundamente importante para los mendocinos, no solamente por lo que va a venir en la boleta de gas si sale este proyecto, sino por la pelea que se dio para conseguir este beneficio”, sostuvo el senador Ariel Pringles.

En el mismo sentido, la legisladora del PJ, Adriana Cano, afirmó: "Creemos que el Gobernador ha hecho caso omiso, incluso silencio, respecto a la defensa de este derecho que hoy tiene la provincia y que no es un privilegio". A su vez, indicó: "Estamos pensando en un amparo, una medida cautelar de no innovar y una acción colectiva que permita poner un parate hasta que esto se resuelva en profundidad".

Qué pasará en el Senado de la Nación

Por ahora, el tratamienta de este proyecto está frenado en el Senado. A diferencia de lo que sucedió en Diputados, los senadores radicales mendocinos podrían no acompañar la iniciativa del presidente Javier Milei. Los dos legisladores Rodolfo Suarez y Mariana Juri votarían negativamente el expediente cuando se lleve al recinto. El exgobernador ejercía el cargo cuando se incorporó a toda Mendoza al programa de subsidios al gas y se mostró a favor de su implementación en aquel momento.

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