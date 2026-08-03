El presidente Javier Milei defendió el ajuste y volvió a criticar a Lula

El presidente Javier Milei volvió a defender el rumbo económico del Gobierno nacional , rechazó aplicar medidas "populistas" de cara a las elecciones y aseguró que debería ser reelecto porque cumplió todas sus promesas de campaña. Además, volvió a atacar al brasileño Lula da Silva , acusándolo de "ladrón y corrupto".

El mandatario, en una entrevista a LN+, sostuvo: "¿Sabe qué? Sí, tengo formas horribles, pero ¿sabe qué? Tengo resultados . Si usted pone las formas por encima del resultado, las formas sobre la honestidad, bueno, esa es la historia de la decadencia argentina". El jefe de Estado mencionó que tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, su administración enfrentó una ofensiva coordinada para desestabilizarla .

Según dijo, hubo "40 proyectos para romper el equilibrio fiscal, siete intentos de juicio político, actos terroristas en la calle y una acción conjunta entre medios de comunicación, opinadores y 'empresaurios' para romper el modelo". En ese sentido, afirmó que el Gobierno resistió una fuerte presión sobre los mercados .

" Nos hicieron una corrida equivalente a 70.000 millones de dólares . ¿En qué contexto de la historia argentina usted vio que un país pueda resistir semejante ataque? Nunca. Ni en Argentina ni en el mundo. Y nosotros lo resistimos", expresó, a la vez que consideró que esos episodios retrasaron el proceso de desinflación : "Si no hubiera existido ese ataque desde la política y luego la guerra, la inflación ya estaría empezando con cero hace rato. Esos fueron los dos factores que alteraron el proceso".

Javier Milei contra Lula da Silva

En otro tramo de la entevista, Milei le respondió al gobierno brasileño en medio de la crisis diplomática con el vecino país. " Agresivo es que alguien robe. Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar", sostuvo, además de señalar: “Lo liberaron por una falla en el procedimiento. No es inocente".

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su par de Argentina, Javier Milei. Foto: Gentileza.

También dijo que sus palabras surgieron de manera espontánea y aprovechó para ampliar sus cuestionamientos: “Estos hablan de interferencia política en la región. Si hay alguien que interfiere políticamente en la región es Lula, contaminando con las ideas inmundas del socialismo por todos lados”.

Rumbo a las elecciones

En otro tramo de la entrevista, Milei descartó modificar el rumbo económico con fines electorales y aseguró que mantendrá la política de ajuste. "No voy a hacer populismo. Voy a morir con las botas puestas haciendo lo que corresponde y haciendo lo que está bien. Si quieren populismo tienen otras alternativas; yo no me voy a mover de hacer las cosas bien", remarcó.

En la misma línea, afirmó que no está dispuesto a sacrificar su imagen por una ventaja política. "No voy a entregar mi reputación ni mi legado histórico haciendo una barrabasada para ganar una elección. No hay sustituto para la buena política. Durante cien años intentamos otra cosa y así nos fue", señaló.

Javier Miley y Luis Caputo. Foto: @JMilei en X

Consultado sobre la posibilidad de avanzar con cambios en la Corte Suprema de Justicia, indicó que no impulsará esa discusión hasta resolver otros temas prioritarios.

Balance de su gestión

El Presidente también hizo un repaso de los principales objetivos de su administración y aseguró que cumplió todos los compromisos asumidos en campaña: "Mi competidor soy yo mismo. Prometí la motosierra y la cumplí; prometí el equilibrio fiscal y lo logré; prometí bajar la inflación y la bajé; prometí hacer crecer la economía y hoy crece cinco veces más que el promedio histórico; prometí bajar la pobreza y saqué a 14 millones de personas de la pobreza. Cumplí todas mis promesas de campaña en la primera mitad del mandato".

Además, proyectó un escenario favorable para la economía si continúa descendiendo el riesgo país. "Con un riesgo país de 500 puntos la economía argentina puede crecer entre 7% y 8%. Estamos tomando todas las medidas macroprudenciales y, si es necesario apretar clavijas, lo vamos a hacer", indicó.