La Iglesia cuestionó el proyecto de Milei sobre propiedad privada y alertó por la venta de tierras a extranjeros

La Iglesia Católica argentina rechazó el proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" impulsado por el Gobierno nacional.

Un nuevo frente de tensión se abrió entre el Gobierno nacional y la carta abierta . Esta vez, el motivo es el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el oficialismo en el Congreso y que fue cuestionado por organismos eclesiales por considerar que pone en riesgo la soberanía sobre la tierra, el agua y otros recursos naturales estratégicos.

La advertencia llegó a través de una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales y firmada por Cáritas Argentina, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen. En el documento, las entidades expresaron su "profunda preocupación" por el alcance de la iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo.

La Iglesia Católica pidió rechazar en el Congreso el proyecto de propiedad privada impulsado por Milei.

La iniciativa, elaborada en el ámbito del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, busca reforzar la protección del derecho de propiedad privada y modificar aspectos vinculados a expropiaciones , desalojos, tierras rurales y manejo del fuego .

Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es brindar mayor seguridad jurídica y eliminar restricciones que consideran excesivas para el ejercicio del derecho de propiedad.

Sin embargo, la Iglesia considera que algunas de las modificaciones propuestas podrían generar consecuencias que exceden el plano jurídico y afectar directamente el control sobre recursos estratégicos.

La preocupación por la compra de tierras y el acceso al agua

Uno de los puntos más cuestionados es la eliminación de límites vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Según el documento episcopal, la propuesta permitiría el acceso sin restricciones a tierras vinculadas con reservas de agua y otros bienes naturales considerados estratégicos para el país. Los organismos firmantes advirtieron que esto podría afectar la soberanía territorial y la capacidad de las comunidades para decidir sobre el uso de sus recursos.

La declaración sostiene que la tierra, el agua y los recursos naturales deben ser considerados bienes comunes y no únicamente activos económicos sujetos a las reglas del mercado.

El debate por las tierras incendiadas

Otro de los aspectos señalados por la Iglesia tiene relación con los cambios propuestos en la legislación sobre manejo del fuego.

Los organismos eclesiales consideran "alarmante" que el proyecto habilite el uso inmediato de tierras afectadas por incendios forestales, una práctica que actualmente cuenta con restricciones destinadas a evitar maniobras especulativas sobre territorios degradados ambientalmente.

Para los referentes católicos, la modificación podría favorecer intereses privados por encima de la protección ambiental y del interés público.

Un llamado a los legisladores

En el texto, la Iglesia también pidió a diputados y senadores que prioricen el bien común durante el tratamiento de la iniciativa.

"Este proyecto debilita la potestad del Estado para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario", señalaron los organismos firmantes.

Además, vincularon el debate con la problemática habitacional y reclamaron un marco normativo que facilite el acceso a la vivienda para familias vulnerables, contemplando tanto los derechos de los propietarios como los de los inquilinos.

La discusión promete convertirse en uno de los debates más sensibles de las próximas semanas en el Congreso, ya que involucra cuestiones vinculadas a la propiedad privada, la soberanía territorial, el acceso a los recursos naturales y el rol del Estado en la planificación del desarrollo.