Colombo lamentó que el papa León XIV no visite Mendoza y dijo que espera una peregrinación multitudinaria

Monseñor Marcelo Colombo , arzobispo de Mendoza y presidente del Episcopado argentino, habló en Aconcagua Radio sobre la visita el papa León XIV al país. Lamentó que no haya elegido la provincia como parte de su gira, pero celebró que el Sumo Pontífice traiga a la Argentina su mensaje y dijo que espera desplazamientos masivos de fieles .

" Teníamos un deseo muy grande de que pudiera venir a Mendoza , pero vimos desde el principio que el viaje iba a estar muy acotado por el tiempo. También había expectativas de que visitara la Patagonia o el norte del país, pero la organización definió otro recorrido. Rápidamente me sentí bajado de un hondazo", expresó Colombo.

El Papa visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 , confirmó este miércoles el Vaticano a través de un comunicado oficial. El viaje será parte de una gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú , que se extenderá del 6 al 17 de noviembre.

León XIV tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján . Será la primera visita de un Pontífice al país desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó una histórica gira que incluyó a la provincia de Mendoza .

Organización de peregrinos desde Mendoza

Colombo explicó que la confirmación oficial del viaje permitió comenzar con los preparativos concretos. "Ahora sí estamos en la cancha para empezar con la organización, la logística, la comunicación y, sobre todo, los contenidos pastorales de esta visita tan importante para el pueblo argentino", afirmó.

Si bien indicó que todavía no conocen el cronograma definitivo de las actividades, reveló que las autoridades eclesiásticas ya recorrieron junto a la comisión organizadora distintos espacios donde podrían realizarse las celebraciones masivas.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que los mendocinos viajen para participar de las misas del Papa, el arzobispo señaló que será responsabilidad de cada jurisdicción eclesiástica organizar los traslados. "Ojalá podamos hacerlo. Ahora toca a las jurisdicciones organizar los desplazamientos. Ojalá sean masivos", sostuvo.

Además, destacó el valor simbólico que tendrá una de las celebraciones previstas en la Basílica de Luján: "Para nosotros está buenísimo lo de Luján porque nos conecta con nuestro Luján. Es como sentir que un poquito nos visita. Creo que tantos peregrinos mendocinos van a estar contentos de visitar la Basílica".

El mensaje que León XIV traerá a la Argentina

Colombo sostuvo que el Pontífice traerá un mensaje centrado en la dignidad de las personas, el diálogo y la fraternidad, manteniendo la línea doctrinal de la Iglesia pero con su propio estilo. También destacó que el encuentro previsto entre el Papa y el presidente Javier Milei forma parte de la agenda institucional propia de una visita de Estado, aunque remarcó que el eje principal será el contacto con los fieles y las celebraciones religiosas.

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