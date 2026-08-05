Monotributo y seguridad social: qué prestaciones tienen y cuáles siguen sin cobertura

Los monotributistas forman parte del sistema de seguridad social en Argentina, pero cuentan con una cobertura diferente a la de quienes trabajan en relación de dependencia. En una entrevista con Aconcagua Radio , el especialista en Seguridad Social, Carlos Gallo, explicó cuáles son las prestaciones a las que pueden acceder.

Carlos Gallo (CG) : Sí. Forman parte del universo de la seguridad socia l, pero son trabajadores que no están en relación de dependencia . Hoy, sucede tanto en el sector privado como en el Estado que muchas personas cumplen horario y realizan todas las tareas de un trabajador formal, pero están bajo monotributo para reducir costos.

Con los trabajos de plataforma esa precarización también se profundizó. Son empleos que muchas veces nacen como una solución coyuntural y no ofrecen la estabilidad ni la protección que tienen otras profesiones.

CG: Existe una cobertura relativa. En los últimos años se fueron incorporando prestaciones, como las asignaciones familiares, que antes no percibían. También tienen cobertura jubilatoria, aunque la gran mayoría termina cobrando la jubilación mínima .

¿Qué sucede con la licencia por maternidad?

CG: La licencia por maternidad no está cubierta para las monotributistas. Sí perciben la asignación por embarazo, pero no reciben los tres meses de salario que paga ANSES cuando una trabajadora está en relación de dependencia. Esa diferencia puede representar millones de pesos para una familia. Entonces muchas mujeres siguen trabajando hasta donde pueden, con todos los riesgos que eso implica.

¿Qué ocurre si un monotributista tiene un accidente y no puede trabajar?

CG: Si tiene un accidente y queda imposibilitado de trabajar durante algunos meses, no cobra ningún ingreso por esa situación. Tampoco está cubierto por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo porque el monotributo no contempla esa protección. Si, además, depende de una herramienta de trabajo, como una moto o un automóvil, y ese vehículo queda fuera de servicio, tampoco existe una cobertura por la pérdida de ingresos.

¿Debe seguir pagando el monotributo aunque no pueda trabajar?

CG: Sí. Aunque no esté generando ingresos porque no puede trabajar, tiene que seguir abonando el monotributo. Ese es otro de los problemas que enfrenta este régimen.

¿Los monotributistas tienen derecho a la prestación por desempleo?

CG: No. La prestación por desempleo está prevista para quienes son despedidos de una relación laboral formal sin causa. Como en el monotributo no existe relación de dependencia, tampoco existe ese derecho. Es uno de los reclamos más frecuentes porque muchas personas pierden ese vínculo laboral encubierto y descubren que no pueden acceder al beneficio.

¿Cuáles son las principales diferencias con un trabajador registrado?

CG: Las diferencias más importantes son la falta de prestación por desempleo, la ausencia de una jubilación proporcional a los ingresos, la inexistencia de licencias pagas por enfermedad, maternidad o vacaciones y la falta de cobertura de ART. También existen dificultades con las obras sociales, ya que muchas ponen trabas o exigen coseguros, a pesar de que deberían garantizar el Programa Médico Obligatorio.

¿La ayuda escolar anual también alcanza a los monotributistas?

CG: Sí. La ayuda escolar anual también está incluida para quienes son monotributistas. Generalmente se acredita de manera automática al comienzo del ciclo lectivo, aunque sigue siendo responsabilidad del beneficiario verificar que la escolaridad esté registrada correctamente para evitar inconvenientes con el cobro.

Escuchá la columna de Carlos Gallo en Aconcagua Radio:

También podés seguir la transmisión en vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com