¿Avanzan los acuerdos entre Estados Unidos e Irán? Las claves para comprender el escenario actual

La evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán generó, una vez más, expectativa en las últimas horas luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que podrían retomarse las conversaciones entre ambos países. Sin embargo, desde Teherán evitaron confirmar esa posibilidad , por lo que el escenario internacional continúa marcado por la incertidumbre.

En ese contexto, el analista internacional Augusto Grilli Fox analizó la situación durante su columna en Aconcagua Radio y sostuvo que el conflicto mantiene un alto nivel de volatilidad , con decisiones que modifican el panorama de un momento a otro.

En Aconcagua Radio, el analista internacional Augusto Grilli Fox sostuvo que el conflicto "posee una inestabilidad absoluta, en el sentido de que esto va momento a momento ".

Además, señaló que incluso hubo cuestionamientos sobre la coordinación entre Estados Unidos e Israel. "Algunos críticos planteaban que el socio de Estados Unidos, el gobierno de Benjamin Netanyahu, se había enterado por las publicaciones en redes sociales que la escalada se detenía", indicó, y agregó que "las acciones conjuntas entre Estados Unidos e Israel vienen bastante torpes".

Grilli Fox sostuvo que el conflicto "posee una inestabilidad absoluta, en el sentido de que esto va momento a momento".

La discusión nuclear y el escenario político en Estados Unidos

Para Grilli Fox, uno de los aspectos centrales para entender cómo puede evolucionar la situación es el programa nuclear iraní. "Creo que el punto de inflexión determinante es la discusión en materia atómica, de retirar o no el enriquecimiento de uranio que ha generado Irán y ver ahí si van a poder avanzar de lleno mucho más o no", analizó.

El especialista también vinculó el conflicto con el escenario político interno de Estados Unidos y las elecciones previstas para el 3 de noviembre. En ese contexto, advirtió que una eventual pérdida de la Cámara Baja podría afectar la fortaleza política de la administración de Trump y condicionar su margen de acción en materia internacional.

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