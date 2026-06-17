17 de junio de 2026
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Gasoducto

El nuevo gasoducto de San Rafael quedará inaugurado este miércoles: a quiénes beneficiará

San Rafael vivirá una jornada histórica con la puesta en marcha del nuevo gasoducto que ampliará el acceso al gas natural para hogares, comercios e industrias.

El nuevo gasoducto de San Rafael quedará inaugurado este miércoles: a quiénes beneficiará.
El nuevo gasoducto de San Rafael quedará inaugurado este miércoles: a quiénes beneficiará. Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael
Por Sitio Andino Política

Este miércoles 17 de junio, a las 14.30, será inaugurado oficialmente el nuevo gasoducto de San Rafael, una obra histórica para el sur de la provincia de Mendoza que permitirá ampliar la capacidad de abastecimiento de gas natural en el departamento, beneficiando tanto a usuarios residenciales como al crecimiento productivo de la región.

El acto será en la Planta de Regulación Intermedia (PRI), ubicada a unos 400 metros al este del Arco de Ingreso sobre la Ruta Nacional 143. "Lo esperamos durante décadas, hoy es realidad. Miles de familias, empresas e industrias con gas natural", comunicó el municipio sanrafaelino.

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El miércoles 17 se inaugura el Gasoducto en San Rafael.

El miércoles 17 se inaugura el Gasoducto en San Rafael.

Qué implica la puesta en marcha del nuevo gasoducto en San Rafael

El proyecto comprende un importante tendido de cañerías desde la conexión con el gasoducto GasAndes hasta San Rafael, además de la construcción de plantas reguladoras, empalmes y toda la infraestructura necesaria para incrementar la capacidad de distribución de gas natural en el departamento.

La obra fue ejecutada por el municipio de San Rafael y apunta a mejorar las condiciones para atraer inversiones, desarrollar nuevos emprendimientos y expandir la industria. Este gasoducto representa una de las obras de infraestructura más relevantes ejecutadas en dicha comuna en las últimas décadas.

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Una vez que se ponga en marcha, permitirá habilitar nuevas factibilidades para miles de usuarios que esperan acceder al servicio. De esta manera, se espera que que contribuya a mejorar la calidad de vida de los vecinos. También podrán conectarse a la red comercios, emprendimientos, industrias e instituciones.

Trámites habilitados para realizar las nuevas conexiones

Numerosos sanrafaelinos ya iniciaron los trámites correspondientes ante Ecogas para concretar sus futuras conexiones. Desde el Municipio indicaronque quienes estén interesados en incorporarse al servicio pueden acercarse a la empresa distribuidora para recibir asesoramiento y comenzar las gestiones necesarias.

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