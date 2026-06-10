El nuevo gasoducto de San Rafael será inaugurado el próximo 17 de junio

El miércoles 17 se inaugura el Gasoducto en San Rafael.

Tras superar con éxito las pruebas finales de funcionamiento, el próximo miércoles 17 de junio quedará oficialmente inaugurado el nuevo gasoducto de San Rafael , una obra histórica que promete marcar un antes y un después para el desarrollo del sur mendocino .

El acto se realizará desde las 14:30 horas en la Planta de Regulación Intermedia (PRI) , ubicada a unos 400 metros al este del Arco de Ingreso sobre la Ruta Nacional 143.

El proyecto comprende un importante tendido de cañerías desde la conexión con el gasoducto GasAndes hasta San Rafael, además de la construcción de plantas reguladoras, empalmes y toda la infraestructura necesaria para incrementar la capacidad de distribución de gas natural en el departamento.

La obra fue ejecutada por el Municipio de San Rafael y permitirá habilitar nuevas factibilidades para miles de usuarios que esperan acceder al servicio.

De esta manera, familias, comercios, emprendimientos, industrias e instituciones podrán conectarse a la red de gas natural, una demanda histórica para amplios sectores del departamento.

Un impulso para el desarrollo del sur mendocino

La puesta en marcha del nuevo gasoducto abre una etapa de crecimiento para San Rafael, ya que brindará mejores condiciones para la radicación de inversiones, el desarrollo de nuevos emprendimientos y la expansión industrial.

Además, se espera que la obra contribuya a mejorar la calidad de vida de miles de vecinos que podrán acceder a un servicio esencial para sus hogares y actividades productivas.

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Ya comenzaron los trámites para las nuevas conexiones en San Rafael

En los últimos días, numerosos sanrafaelinos iniciaron los trámites correspondientes ante Ecogas para concretar sus futuras conexiones.

Desde el Municipio recordaron que quienes estén interesados en incorporarse al servicio pueden acercarse a la empresa distribuidora para recibir asesoramiento y comenzar las gestiones necesarias.

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El gasoducto, una de las inversiones más importantes de las últimas décadas

El nuevo gasoducto representa una de las obras de infraestructura más relevantes ejecutadas en San Rafael en las últimas décadas.

Su inauguración no solo permitirá ampliar la cobertura del servicio de gas natural, sino que también consolidará una herramienta estratégica para el crecimiento económico y el desarrollo productivo de todo el sur provincial.