4 de agosto de 2026
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Javier Milei

Tras los nuevos dichos de Milei sobre Lula, Brasil retiró a su canciller en Argentina

La decisión del Gobierno de Brasil marca un fuerte quiebre en la relación diplomática con Argentina. Por el momento, el vínculo entre ambos países quedará limitado a una oficina de negocios.

Tras los nuevos insultos de Milei contra Lula, Brasil retiró a su canciller en Argentina

Tras los nuevos insultos de Milei contra Lula, Brasil retiró a su canciller en Argentina

Por Sitio Andino Política

La relación entre Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos más delicados de las últimas décadas. Tras las nuevas declaraciones del presidente Javier Milei contra Lula da Silva tras su última visita a Brasil y en la Casa Streaming, el Gobierno brasileño decidió retirar a su embajador en Buenos Aires y reducir al mínimo el vínculo diplomático entre ambos países.

Brasil retira a su canciller en Argentina: cómo quedaron las relaciones diplomáticas

La decisión fue confirmada por el gobierno brasileño, que retiró del país al embajador Julio Bitelli y dispuso que, a partir de ahora, la representación diplomática quede a cargo de un encargado de negocios, una categoría inferior dentro de la estructura diplomática.

La medida fue adoptada luego de que Milei viajara a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Durante su visita, el mandatario argentino calificó a Lula de "ladrón", " presidiario" y " basura socialista". Además, cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quien también dedicó duras descalificaciones.

Poco después, durante una entrevista brindada este mediodía en CASA Streaming con Esteban Trebucq, Milei volvió a referirse a Lula y reiteró sus descalificaciones al afirmar que era "un ladrón, un corrupto y que salió de prisión por un argumento administrativo".

Desde el Palacio de Planalto interpretaron esas declaraciones como una injerencia en asuntos internos de Brasil, no solo por el contenido de los dichos, sino también porque fueron pronunciados en territorio brasileño y estuvieron dirigidos contra el presidente y un integrante del máximo tribunal de justicia.

La tensión se profundizó aún más cuando Milei expresó su respaldo al exmandatario Jair Bolsonaro, a quien definió como un "amigo injustamente encarcelado", pese a que cumple prisión domiciliaria tras ser condenado por su participación en el intento de golpe de Estado contra Lula.

Días después, Lula respondió públicamente durante un acto político en Brasilia. Sin mencionar directamente a Milei por su nombre, cuestionó su actitud y aseguró que, mientras sea presidente, no permitirá que dirigentes extranjeros interfieran en la política interna brasileña.

Fuente: Infobae.

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