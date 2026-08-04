4 de agosto de 2026
{}
Sitio Andino
Legislatura de Mendoza

La Legislatura de Mendoza aprobó la Ley Hojarasca 3 y eliminó más de 130 normas obsoletas

La Legislatura de Mendoza avanzó con la tercera etapa de la "limpieza" de normas en desuso.

La Legislatura de Mendoza aprobó la Ley Hojarasca 3 y eliminó más de 130 normas obsoletas.

La Legislatura de Mendoza aprobó la Ley Hojarasca 3 y eliminó más de 130 normas obsoletas.

Foto: Cristian Lozano
 Por Florencia Martinez del Rio

La Legislatura de Mendoza sancionó este martes la tercera etapa de la "Ley Hojarasca", impulsada por la vicegobernadora Hebe Casado, para derogar más de 130 leyes obsoletas, correspondientes al periodo 1976-1990. El Senado ya elabora la cuarta fase de la iniciativa para continuar con la "limpieza" legislativa.

Criterios para la derogación

La norma organiza las derogaciones según tres criterios principales:

  • Leyes superadas por los avances tecnológicos, económicos o el paso del tiempo.
  • Leyes reemplazadas por legislación posterior más completa y moderna.
  • Leyes que perdieron sentido porque los organismos o instituciones a los que hacían referencia dejaron de existir.
La iniciativa es impulsada por la vicegobernadora Hebe Casado.

La iniciativa es impulsada por la vicegobernadora Hebe Casado.

Leyes derogadas

En esta tercera etapa, entre las normas derogadas aparecen textos que hoy resultan anacrónicos por el contexto histórico que regulaban. Una es la Ley 4777, que fija un precio mínimo para la exportación de vino en 0,06 dólares por litro y, aprueba un convenio para la compra de trolebuses a la Unión Soviética.

Otra llamativa es la Ley 5476, que obliga al Ejecutivo a implementar campañas de difusión del ajedrez en todos los establecimientos educativos, o la que impone el uso de los emblemas patrios en los despachos de los funcionarios de los tres poderes del estado, reparticiones autárquicas y descentralizadas.

También figuran iniciativas atravesadas por emergencias puntuales, como la 4988 y la 4990, que establecieron aportes y líneas de crédito especiales para los damnificados por el sismo de enero de 1985, que afectó a amplias zonas del territorio provincial, herramientas que ya cumplieron su objetivo hace décadas, entre otras.

Temas
Seguí leyendo

Fuerza Patria presentó en la Legislatura un proyecto para reforzar la protección de los datos personales en el Estado

La unión empresarial del sur mendocino será distinguida por la Legislatura

La Legislatura dio el primer paso para habilitar la licencia de conducir a los 17 años

Tras el éxito del Modo Testigo vial, Mendoza apuesta por las denuncias ambientales digitales

El orégano de San Carlos fue distinguido en la Legislatura con impacto en la economía de Mendoza

La Argentina no está en venta: la tierra, el agua y los recursos no son un mercancía

Un proyecto, un escándalo y una pelea en TV: por qué todos hablan del proyecto de Karen Reichardt

El Gobierno nacional reúne a la mesa política tras el receso del Congreso

Lee además
La Legislatura de Mendoza comenzó a tratar la ley Antiaguantaderos con la exposición de Juan Carlos Jaliff.

Diputados analiza la ley Antiaguantaderos: qué cambia y cómo será su aplicación
Vivienda docente: el proyecto del Gobierno para enfrentar el déficit habitacional en Mendoza. video

El proyecto del Gobierno para intentar resolver el déficit habitacional de los docentes mendocinos
LO QUE SE LEE AHORA
Proyecto de Karen Reichardt: qué propone la ley que divide a proteccionistas y criaderos. video

Un proyecto, un escándalo y una pelea en TV: por qué todos hablan del proyecto de Karen Reichardt

Las Más Leídas

Una empresa dedicada a la construcción de viviendas industrializadas quedó bajo la lupa. video

Video: el sueño de la casa propia terminó en una pesadilla para decenas de familias

Las deudas ya no solo generan preocupación económica: también crecen las denuncias por hostigamiento durante las cobranzas.

Las deudas ya no solo preocupan por la mora: crecen las denuncias por amenazas y hostigamiento en las cobranzas

El Corsa de la polémica. La justicia investiga cómo retiraron ilegalmente el coche de la playa de secuestros.

Grave denuncia de la escribana por el Corsa que retiraron de la playa de secuestros

Pérdidas casi totales en la casa donde se produjo el siniestro.

Video: un hombre con problemas de adicción incendió la casa de su padre y fue reducido con una Taser

Ladrones durante un intento de robo en el barrio Supe.

Video: ladrones en los techos de las casas del barrio Supe