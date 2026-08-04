4 de agosto de 2026
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El Gobierno nacional reúne a la mesa política tras el receso del Congreso

El Gobierno nacional definirá este martes la hoja de ruta legislativa, en una semana clave para el oficialismo en el Congreso.

El Gobierno nacional reúne a la mesa política tras el receso del Congreso.

El Gobierno nacional reúne a la mesa política tras el receso del Congreso.

Foto: Prensa Casa Rosada
Por Sitio Andino Política

Tras el receso invernal del Congreso, la mesa política del Gobierno nacional volverá a reunirse este martes para ordenar la hoja de ruta legislativa que impulsará el oficialismo en los próximos días, además de debatir los cambios a instrumentar en el proyecto de Ley de Propiedad Privada.

El encuentro tendrá lugar a las 13, en Casa Rosada, y contará con la asistencia de los nueve integrantes que retomarán la dinámica para discutir el detalle de la normativa que se tratará, por tercera vez, este jueves en la Cámara de Senadores. Luego, está prevista una conferencia de prensa en la Cámara Alta, a cargo de la senadora Patricia Bullrich, quien comunicará las modificaciones en la iniciativa que lleva 16 borradores del texto.

Las negociaciones del Gobierno nacional

Según Noticias Argentinas, a raíz de la falta de apoyos de los aliados, en particular de los gobernadores, evalúa elevar el límite del 15% al 25% para la venta de tierras contemplada en uno de los apartados que más polémica generan del articulado.

"Estamos en plena negociación", sostuvo un alfil legislativo, después de que la senadora ganara la pulseada con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien resistió todo lo que pudo las modificaciones en la redacción que elaboró.

Definición de la agenda oficialista

Con la agenda centrada en el Congreso, el Poder Ejecutivo deberá delimitar las fechas de otros proyectos que buscará tratar este mes y que contempla las reforma de la carta orgánica del Banco Central, calificado por los libertarios como el proyecto del semestre, y la política, otra clave para impulsar la reelección de Javier Milei. En la lista figuran también Inocencia Fiscal II y Zonas Frías.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a los jefes de bloque aliados a una reunión este martes, a las 15, para diseñar un cronograma de trabajo conjunto. Por su parte, en Casa Rosada sostienen que deben debatir internamente la política que se darán para equilibrar la actividad legislativa con los planes electorales diseñados para garantizar otros cuatro años de gestión del libertario.

La semana pasada, la mesa política postergó la reunión por el receso invernal del Congreso. En la previa, el pasado lunes, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajó con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la provincia de Chaco para participar del Consejo Regional de Seguridad Interior (NEA).

No es casual la asistencia del armador nacional, Eduardo "Lule" Menem, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, dos integrante de la mesa política, en uno de los territorios más proclives a cerrar acuerdos electorales. Su gobernador, Leandro Zdero, fue de los primeros en sellar alianzas en 2025 y se espera que se repita el entendimiento en 2027.

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