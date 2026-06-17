17 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: el DT de Argelia se rindió ante Messi luego de la paliza de la Scaloneta

Vladimir Petkovic destacó la actuación de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina sobre Argelia en el inicio del duro Mundial 2026. Mirá qué dijo.

El entrenador de Argelia reconoció la superioridad de Argentina y dedicó elogios al autor de los tres goles del partido por el debut del Mundial 2026. &nbsp;

El entrenador de Argelia reconoció la superioridad de Argentina y dedicó elogios al autor de los tres goles del partido por el debut del Mundial 2026.

 

Por Sitio Andino Deportes

La exhibición de Lionel Messi en la victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia en el debut del Mundial 2026 no solo generó admiración entre los hinchas y la prensa internacional. También provocó el reconocimiento del entrenador rival, Vladimir Petkovic, quien se rindió ante la actuación del capitán argentino tras el encuentro disputado en Kansas City.

El técnico del seleccionado africano no dudó en destacar la vigencia del rosarino, autor de un histórico triplete que le permitió alcanzar la cima de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales. Además, reconoció que la jerarquía de Messi fue determinante para desnivelar un partido que durante varios pasajes resultó equilibrado.

Luego profundizó su análisis y recordó la dimensión de la carrera del rosarino: "No estamos hablando de cualquier futbolista. Hablamos de un jugador que, ¿cuántas veces ha ganado el Balón de Oro? Siete u ocho veces a lo largo de su carrera", señaló.

El entrenador también destacó la capacidad de Messi para resolver situaciones complejas con aparente facilidad y valoró el funcionamiento colectivo de la Selección argentina. "Messi con su pensamiento claro en momentos cruciales del partido es capaz de hacer las cosas más simples. Es un jugador de equipo y tiene la suerte de tener uno que juega para él y lo apoya. Desde hace muchos años, desde hace décadas, hace cosas increíbles", sostuvo.

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La autocrítica de Argelia tras la derrota

Más allá de los elogios al capitán argentino, Petkovic reconoció que su equipo cometió errores que terminaron facilitando el trabajo de la Albiceleste. "Lamentablemente, también le regalamos una oportunidad en el primer y en el segundo gol. En realidad, le facilitamos la tarea", analizó.

El entrenador evitó señalar responsabilidades individuales y prefirió enfocarse en los problemas colectivos que permitieron que Argentina encontrara espacios cerca del área. "No es mi estilo culpar a tal o cual jugador, pero creo que cometimos demasiados errores dejando a los argentinos libres entre los 16 y los 25 metros de la portería, permitiéndoles disparar sin oposición", explicó.

El reconocimiento al campeón del mundo

Pese al resultado, Petkovic destacó la actitud de su equipo durante buena parte del encuentro y recordó que Argelia llegó a convertir un gol en el inicio que luego fue anulado por fuera de juego. Sin embargo, terminó reconociendo la superioridad del vigente campeón del mundo. "Es un gran equipo y merecieron la victoria", afirmó.

Con tres goles de Lionel Messi, la Selección argentina comenzó de manera ideal su participación en el Mundial 2026 y ahora ya apunta a su próximo desafío frente a Austria, mientras que Argelia buscará recuperarse cuando enfrente a Jordania en la segunda fecha del Grupo J.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

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