Manuel Adorni en el Gobierno "no da para más", afirmaron desde el PRO.

El jefe del bloque del PRO en el Senado , Martín Goerling Lara , afirmó este miércoles que la permanencia de Manuel Adorni en el cargo de jefe de Gabinete “no da para más” y dijo que su espacio acompañaría “un pedido de censura o remoción” si se llega a debatir esa instancia en el Congreso de la Nación .

El funcionario confirmó que se presentará el próximo 2 de julio en la Cámara alta para brindar su informe de gestión , mientras la oposición presiona para interpelarlo, como un paso previo que podría habilitar el avance de una moción de censura , tras la polémica por sus declaraciones juradas .

Dicho mecanismo institucional requiere varias instancias de aprobación. Primero, una de las cámaras del Congreso debe habilitar el pedido de interpelación . Luego, para avanzar en la remoción inmediata del jefe de Gabinete, es necesaria la aprobación por mayoría absoluta, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.

La postura del PRO

En este contexto, el legislador del PRO aseguró: “Adorni no puede estar más en su cargo, lo dijo nuestro partido y lo expresó el expresidente (Mauricio) Macri en un comunicado. La continuidad de Adorni en su cargo está rompiendo el vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión” .

Congreso nacional argentina 8 - 297464 Congreso de la Nación.

Goerling afirmó en Infobae que cuando el jefe de Gabinete dio su informe de gestión en Diputados “claramente le mintió al Congreso y a toda la Argentina”, y aseguró que la continuidad del funcionario es “un capricho” y “una decisión personalísima de Milei y su hermana para mantenerlo a toda costa en el cargo”.

El senador recordó que Adorni concurrirá al Congreso dar explicaciones y adelantó: "Si no convence su respuesta, cosa que va a ser difícil, va a estar la posibilidad de pedir la moción de censura o remoción. Si se llega a esa instancia el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción”.

El informe de Manuel Adorni en el Senado

La decisión de fijar una fecha para su exposición llega en un contexto atravesado por cuestionamientos de la oposición y de sectores aliados, que exigen explicaciones tras la admisión de omisiones por más de US$500 mil en su patrimonio.

La confirmación de la visita de Adorni al Senado se da luego de que el oficialismo tomara medidas para evitar un escenario adverso en el Congreso. La Libertad Avanza decidió levantar una sesión prevista en la Cámara alta, donde la oposición podía avanzar con pedidos de interpelación o cuestiones de privilegio contra el jefe de Gabinete.