La segunda ronda de paritarias fue postergada: cómo siguen las negociaciones.

El Gobierno de Mendoza se encuentra en plena ronda deparitarias con los representantes de los gremios que nuclean a los empleados públicos provinciales para acordar un aumento del salario para el segundo semestre del año. El Ejecutivo decidió postergar hasta la próxima semana la continuidad de las reuniones.
Luego del rechazo de distintos sindicatos a la primera oferta salarial, estaba previsto que este martes se retomaran las charlas para mejorar la propuesta que fue de un incremento del 5% en agosto y del 3% en noviembre. Sin embargo, los encuentros pasaron para la semana que viene.
Además, plantearon una serie de demandas vinculadas a las condiciones laborales: implementación de un protocolo de protección para los trabajadores ante situaciones de violencia y amenazas en las escuelas, definición de cronogramas para concursos y titularizaciones pendientes, reglamentación de los contraturnos y resolución de diferencias salariales entre distintos regímenes, entre otras.
El sindicato reclamó la regularización laboral de más de 2.300 trabajadores que aún esperan su pase a planta permanente, la actualización de los regímenes para los licenciados en enfermería y el pago de adicionales vinculados a productividad.
La propuesta salarial del Gobierno de Mendoza
La primera propuesta planteada por el Ejecutivo presentó subas no acumulativas del 5% en agosto y 3% en noviembre, calculadas sobre la base de junio de 2026. Para el oficialismo se trató de una propuesta “seria y viable en el tiempo”, elaborada en función de los recursos provinciales y del contexto macroeconómico actual.