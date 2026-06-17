17 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Paritarias

La segunda ronda de paritarias fue postergada: cómo siguen las negociaciones

El Gobierno de Mendoza pasó la continuidad de las paritarias para la próxima semana. Cuál fue la primera oferta y qué plantearon los gremios.

La segunda ronda de paritarias fue postergada: cómo siguen las negociaciones.

La segunda ronda de paritarias fue postergada: cómo siguen las negociaciones.

Foto: Cristian Lozano
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza se encuentra en plena ronda de paritarias con los representantes de los gremios que nuclean a los empleados públicos provinciales para acordar un aumento del salario para el segundo semestre del año. El Ejecutivo decidió postergar hasta la próxima semana la continuidad de las reuniones.

Luego del rechazo de distintos sindicatos a la primera oferta salarial, estaba previsto que este martes se retomaran las charlas para mejorar la propuesta que fue de un incremento del 5% en agosto y del 3% en noviembre. Sin embargo, los encuentros pasaron para la semana que viene.

Además, plantearon una serie de demandas vinculadas a las condiciones laborales: implementación de un protocolo de protección para los trabajadores ante situaciones de violencia y amenazas en las escuelas, definición de cronogramas para concursos y titularizaciones pendientes, reglamentación de los contraturnos y resolución de diferencias salariales entre distintos regímenes, entre otras.

SUTE paritarias 05-06-26
Reunión de paritarias.

Reunión de paritarias.

Asimismo, la Asociación Trabajadores del Estado tampoco aceptó el primer planteo del Ejecutivo. "No alcanzamos a cubrir la canasta alimentaria y no se ha cumplido con ninguno de los reclamos que venimos haciendo", sostuvieron desde ATE.

El sindicato reclamó la regularización laboral de más de 2.300 trabajadores que aún esperan su pase a planta permanente, la actualización de los regímenes para los licenciados en enfermería y el pago de adicionales vinculados a productividad.

La propuesta salarial del Gobierno de Mendoza

La primera propuesta planteada por el Ejecutivo presentó subas no acumulativas del 5% en agosto y 3% en noviembre, calculadas sobre la base de junio de 2026. Para el oficialismo se trató de una propuesta “seria y viable en el tiempo”, elaborada en función de los recursos provinciales y del contexto macroeconómico actual.

Temas
Seguí leyendo

La Iglesia salió al cruce del proyecto de Milei sobre propiedad privada y alertó por la venta de tierras y recursos naturales

La Justicia advirtió a Cristina Fernández: podría perder la prisión domiciliaria por las protestas frente a su casa

Este miércoles inauguran el nuevo gasoducto de San Rafael, una obra histórica para el sur mendocino

El Gobierno creó un adicional por títulos para militares: quiénes podrán cobrar hasta un 25% más

Cuántas viviendas construirá el IPV en la exPlaya San Agustín y cómo serán 

Entre pedidos de interpelación, tiene fecha la presentación de Adorni en el Senado

La movida de último momento de La Libertad Avanza para evitar la interpelación a Adorni

Celulares en las escuelas de Mendoza: qué establece la propuesta impulsada por Griselda Petri

Lee además
El sector salud nucleado en ATE se sentó en la mesa negociadora.

Paritarias: ATE rechazó el aumento del 8% y define medidas en asamblea
Manuel Adorni en el Gobierno no da para más, afirmaron desde el PRO.

El PRO en el Senado amenazó con votar la remoción de Manuel Adorni
LO QUE SE LEE AHORA
El nuevo gasoducto de San Rafael quedará inaugurado este miércoles: a quiénes beneficiará.

Este miércoles inauguran el nuevo gasoducto de San Rafael, una obra histórica para el sur mendocino

Las Más Leídas

Cristiano pone primera en el complicado Mundial 2026. EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: Cristiano y Portugal se destacan en la jornada de miércoles

El entrenador de Argelia reconoció la superioridad de Argentina y dedicó elogios al autor de los tres goles del partido por el debut del Mundial 2026.  

Mundial 2026: el DT de Argelia se rindió ante Messi luego de la paliza de la Scaloneta

Lionel Scaloni valoró la victoria de la Selección argentina en el debut del Mundial 2026.

Lionel Scaloni frenó la euforia tras el show de Messi

Reviví el minuto a minuto de la gran victoria de Argentina sobre Argelia 3-0 en el debut mundialista EN VIVO

Reviví el minuto a minuto de la gran victoria de Argentina sobre Argelia 3-0 en el debut mundialista

El docente llegó a la instancia de juicio abreviado imputado por el delito de abuso sexual simple agravado

Admitió los abusos a alumnas en una escuela de San Rafael y fue condenado