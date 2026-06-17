La segunda ronda de paritarias fue postergada: cómo siguen las negociaciones.

El Gobierno de Mendoza se encuentra en plena ronda de paritarias con los representantes de los gremios que nuclean a los empleados públicos provinciales para acordar un aumento del salario para el segundo semestre del año . El Ejecutivo decidió postergar hasta la próxima semana la continuidad de las reuniones .

Luego del rechazo de distintos sindicatos a la primera oferta salarial , estaba previsto que este martes se retomaran las charlas para mejorar la propuesta que fue de un incremento del 5% en agosto y del 3% en noviembre . Sin embargo, los encuentros pasaron para la semana que viene.

El cuarto intermedio entre el Gobierno y el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) pasó para el lunes 22, a las 8.30. El gremio de docentes y celadores mendocinos consideró que lo ofrecido está lejos de representar una recomposición acorde a la inflación y por eso lo desestimaron.

Además, plantearon una serie de demandas vinculadas a las condiciones laborales : implementación de un protocolo de protección para los trabajadores ante situaciones de violencia y amenazas en las escuelas, definición de cronogramas para concursos y titularizaciones pendientes, reglamentación de los contraturnos y resolución de diferencias salariales entre distintos regímenes, entre otras.

SUTE paritarias 05-06-26 Reunión de paritarias. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Asimismo, la Asociación Trabajadores del Estado tampoco aceptó el primer planteo del Ejecutivo. "No alcanzamos a cubrir la canasta alimentaria y no se ha cumplido con ninguno de los reclamos que venimos haciendo", sostuvieron desde ATE.

El sindicato reclamó la regularización laboral de más de 2.300 trabajadores que aún esperan su pase a planta permanente, la actualización de los regímenes para los licenciados en enfermería y el pago de adicionales vinculados a productividad.

La propuesta salarial del Gobierno de Mendoza

La primera propuesta planteada por el Ejecutivo presentó subas no acumulativas del 5% en agosto y 3% en noviembre, calculadas sobre la base de junio de 2026. Para el oficialismo se trató de una propuesta “seria y viable en el tiempo”, elaborada en función de los recursos provinciales y del contexto macroeconómico actual.