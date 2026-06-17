17 de junio de 2026
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Sitio Andino
Muerte

Investigan la muerte de un hombre que se disparó con el arma de su novia policía en pleno centro mendocino

Ocurrió en calles San Juan y Catamarca en una playa de estacionamiento. El hombre se disparó en la cabeza con el arma reglamentaria de su novia policía.

El hecho ocurrió en una playa de estacionamiento

El hecho ocurrió en una playa de estacionamiento

 Por Carla Canizzaro

Un trágico episodio ocurrió en el centro mendocino durante la noche del lunes. Un hombre murió luego de dispararse en la cabeza con el arma reglamentaria de su pareja policía en medio de una discusión. El hecho ocurrió en una playa de estacionamiento ubicada en las inmediaciones de las calles San Juan y Catamarca.

De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, la pareja mantenía una discusión cuando el hombre tomó el arma reglamentaria de la uniformada y efectuó el disparo que terminó con su vida. Tras el hecho, personal policial y profesionales del Servicio de Emergencias acudieron rápidamente al lugar. Sin embargo, pese a las maniobras realizadas para estabilizar a la víctima, los médicos no lograron salvarle la vida.

Investigación judicial en curso

La causa quedó en manos de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el episodio. Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, hasta el momento no existen elementos que comprometan a la funcionaria policial en el accionar de su pareja, aunque las actuaciones continúan para determinar con precisión la mecánica del hecho.

Policia Científica
La pareja mantenía una discusión cuando el hombre tomó el arma reglamentaria de la uniformada.

La pareja mantenía una discusión cuando el hombre tomó el arma reglamentaria de la uniformada.

Por otra parte, desde la Inspección General de Seguridad (IGS) informaron a Sitio Andino que la mujer presta servicios en la Guardia Motorizada de Guaymallén y que fue apartada preventivamente de sus funciones.

Además, desde el organismo señalaron que aguardan los resultados de distintas pericias y evaluaciones psicológicas que serán incorporadas al expediente para avanzar con la investigación.

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