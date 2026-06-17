La advertencia de la Justicia a Cristina Fernández de Kirchner: podría perder la prisión domiciliaria

La situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a tensarse luego de que la Justicia le advirtiera formalmente que podría perder el beneficio de la prisión domiciliaria si continúan las manifestaciones y episodios que alteran el orden público en las inmediaciones de su vivienda , ubicada en el barrio porteño de Constitución .

La advertencia fue realizada por el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu, quien intimó a la exmandataria a cumplir estrictamente las condiciones impuestas para cumplir la condena bajo arresto domiciliario . Según la resolución, nuevos incumplimientos podrían derivar en la revocación del beneficio y su traslado a una unidad penitenciaria.

La decisión judicial surgió tras los incidentes registrados durante un "banderazo" realizado el último fin de semana frente al domicilio de la ex presidenta . La convocatoria reunió a militantes y simpatizantes, provocó cortes de calles y una importante concentración de personas en la zona.

De acuerdo con los fundamentos del magistrado, la participación de Kirchner en algunas de las actividades realizadas desde su domicilio habría contribuido a la continuidad de las manifestaciones. Entre los elementos mencionados figura la colocación de una bandera de grandes dimensiones que atravesaba la calle entre edificios cercanos.

La Justicia considera que estas situaciones afectan la convivencia con los vecinos y podrían vulnerar las condiciones de conducta exigidas para mantener el régimen de prisión domiciliaria.

Qué dice la ley sobre la prisión domiciliaria

La resolución judicial invoca el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución Penal, que faculta al juez a revocar el beneficio de la prisión domiciliaria cuando se registran incumplimientos injustificados de las condiciones impuestas.

La expresidenta cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad. La modalidad domiciliaria fue concedida debido a su edad y bajo un régimen de reglas específicas que incluyen restricciones sobre visitas y comportamientos que puedan alterar la tranquilidad del entorno.

Un domicilio convertido en centro de militancia

Desde que comenzó a cumplir la condena en su departamento de Constitución, el lugar se convirtió en un punto de encuentro permanente para militantes kirchneristas que realizan vigilias, concentraciones y muestras de apoyo. La presencia constante de simpatizantes ha generado controversias y reclamos vecinales, además de un fuerte debate político sobre las condiciones de detención de la exmandataria.

La advertencia judicial agrega ahora un nuevo capítulo a esa discusión y deja abierta la posibilidad de que la Justicia adopte medidas más severas si considera que continúan las conductas incompatibles con el régimen de prisión domiciliaria.