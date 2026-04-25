Qué bienes le decomisan a Cristina Fernández de Kirchner y cuánto busca recuperar la Justicia.

La causa Vialidad, uno de los expedientes judiciales más relevantes de las últimas décadas en la Argentina, ingresó en una etapa decisiva con la ejecución del decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y otros condenados. El objetivo es concreto y de enorme magnitud: recuperar $684.990.350.139,86.
Este monto que la Justicia fijó como perjuicio económico causado al Estado por el esquema de irregularidades probado en el reparto de la obra pública en Santa Cruz.
El primer listado bajo ejecución incluye alrededor de veinte inmuebles, en su mayoría ubicados en Santa Cruz, especialmente en El Calafate y Río Gallegos, las dos ciudades que funcionaron como epicentro del crecimiento patrimonial de la familia Kirchner entre los años 2000 y 2010.
Los bienes más emblemáticos: Los Sauces y Las Dunas
Entre los bienes más emblemáticos incluidos en el decomiso figura el hotel Los Sauces Casa Patagónica, uno de los símbolos del entramado patrimonial investigado. El complejo está asentado sobre tres terrenos, uno de ellos propiedad de la firma Los Sauces SA y otros dos en condominio entre Máximo y Florencia Kirchner.
Parte de la expansión del predio se concretó mediante una permuta con Lázaro Báez, otro de los principales condenados en la causa. La expresidenta le cedió un lote en la zona de Punta Soberana, en El Calafate, a cambio de tierras para ampliar el complejo hotelero. Ese terreno, valuado en unos 17,4 millones de pesos, quedó sin edificar, pero también fue alcanzado por la ejecución judicial.
La lista se completa con otros terrenos adquiridos en 2007 y 2008, incluido uno de 16.189 metros cuadrados donde luego se construyó el hotel Las Dunas, lo que refuerza la tesis judicial sobre la integración entre negocios inmobiliarios y flujos de fondos provenientes de la obra pública.
Cómo se completa la lista de bienes
En la capital santacruceña, el decomiso alcanza a un conjunto de departamentos construidos por Lázaro Báez y vinculados a la inmobiliaria de la familia Kirchner. Entre ellos sobresale el complejo de Mitre 535, compuesto por once unidades, adquirido en 2007 por Néstor Kirchner a través de un fideicomiso. A esto se suman otras diez unidades en la misma zona, además de propiedades en 25 de Mayo 255 y en avenida Presidente Néstor Kirchner 490.
Uno de los puntos claves del fallo es la decisión de incluir en el decomiso bienes transferidos en 2016 a Máximo y Florencia Kirchner, entre ellos 19 propiedades en Santa Cruz, participaciones societarias y activos financieros. El tribunal sostuvo que esas cesiones no alteran el origen ilícito de los fondos ni pueden ser utilizadas para eludir la sanción económica.
Bienes que serán decomisados en la causa VialidadInmuebles en Santa Cruz (El Calafate y Río Gallegos)
Alrededor de 20 propiedades en total
Bienes concentrados principalmente en El Calafate y Río Gallegos
Propiedades adquiridas entre 2000 y 2010
Inmuebles transferidos a Máximo y Florencia Kirchner (sin impacto legal en el decomiso)
Terrenos y lotes en El Calafate
Terreno de más de 6.000 m² sobre avenida 17 de Octubre
Lotes de gran extensión adquiridos en 2007
Propiedades de hasta 87.046 m²
Terrenos en zonas de alta revalorización inmobiliaria y turística
Complejo hotelero (bienes clave)
Hotel Los Sauces Casa Patagónica
Predio sobre tres terrenos
Propiedad compartida entre Los Sauces SA y los hijos de Cristina Kirchner
Ampliación vinculada a una permuta con Lázaro Báez
Terreno en Punta Soberana
Valuado en $17,4 millones
Sin edificar, pero incluido en el decomiso
Terreno de 16.189 m²
Lugar donde se construyó el hotel Las Dunas
Propiedades en Río Gallegos
Complejo de Mitre 535
11 departamentos
Adquirido mediante fideicomiso
Otras 10 unidades adicionales en la misma zona
Propiedades en:
25 de Mayo 255
Av. Presidente Néstor Kirchner 490
Bienes vinculados a Lázaro Báez
Departamentos construidos por empresas de Lázaro Báez
Inmuebles ligados a la operatoria inmobiliaria conjunta
Bienes asociados al esquema investigado de obra pública
Este criterio sienta un precedente relevante: las transferencias intrafamiliares posteriores a los hechos investigados no impiden la acción del Estado para recuperar los bienes.