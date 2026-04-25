25 de abril de 2026
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Cristina Fernández de Kirchner

Qué bienes le decomisan a Cristina Fernández de Kirchner y cuánto busca recuperar la Justicia

La Justicia avanza sobre bienes de Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, con el decomiso de propiedades y hoteles por la causa Vialidad.

Qué bienes le decomisan a Cristina Fernández de Kirchner y cuánto busca recuperar la Justicia.

Qué bienes le decomisan a Cristina Fernández de Kirchner y cuánto busca recuperar la Justicia.

Por Sitio Andino Política

La causa Vialidad, uno de los expedientes judiciales más relevantes de las últimas décadas en la Argentina, ingresó en una etapa decisiva con la ejecución del decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y otros condenados. El objetivo es concreto y de enorme magnitud: recuperar $684.990.350.139,86.

Este monto que la Justicia fijó como perjuicio económico causado al Estado por el esquema de irregularidades probado en el reparto de la obra pública en Santa Cruz.

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La Justicia avanza con el decomiso de bienes de Cristina Kirchner y otros condenados

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N.º 2, luego de que la condena quedara firme tras la confirmación de la Cámara de Casación Penal, y refleja un giro significativo en la lógica judicial: pasar del plano declarativo de la condena al impacto patrimonial efectivo, según pudo conocer NA.

El primer listado bajo ejecución incluye alrededor de veinte inmuebles, en su mayoría ubicados en Santa Cruz, especialmente en El Calafate y Río Gallegos, las dos ciudades que funcionaron como epicentro del crecimiento patrimonial de la familia Kirchner entre los años 2000 y 2010.

Los bienes más emblemáticos: Los Sauces y Las Dunas

Entre los bienes más emblemáticos incluidos en el decomiso figura el hotel Los Sauces Casa Patagónica, uno de los símbolos del entramado patrimonial investigado. El complejo está asentado sobre tres terrenos, uno de ellos propiedad de la firma Los Sauces SA y otros dos en condominio entre Máximo y Florencia Kirchner.

Parte de la expansión del predio se concretó mediante una permuta con Lázaro Báez, otro de los principales condenados en la causa. La expresidenta le cedió un lote en la zona de Punta Soberana, en El Calafate, a cambio de tierras para ampliar el complejo hotelero. Ese terreno, valuado en unos 17,4 millones de pesos, quedó sin edificar, pero también fue alcanzado por la ejecución judicial.

La lista se completa con otros terrenos adquiridos en 2007 y 2008, incluido uno de 16.189 metros cuadrados donde luego se construyó el hotel Las Dunas, lo que refuerza la tesis judicial sobre la integración entre negocios inmobiliarios y flujos de fondos provenientes de la obra pública.

Cómo se completa la lista de bienes

En la capital santacruceña, el decomiso alcanza a un conjunto de departamentos construidos por Lázaro Báez y vinculados a la inmobiliaria de la familia Kirchner. Entre ellos sobresale el complejo de Mitre 535, compuesto por once unidades, adquirido en 2007 por Néstor Kirchner a través de un fideicomiso. A esto se suman otras diez unidades en la misma zona, además de propiedades en 25 de Mayo 255 y en avenida Presidente Néstor Kirchner 490.

Uno de los puntos claves del fallo es la decisión de incluir en el decomiso bienes transferidos en 2016 a Máximo y Florencia Kirchner, entre ellos 19 propiedades en Santa Cruz, participaciones societarias y activos financieros. El tribunal sostuvo que esas cesiones no alteran el origen ilícito de los fondos ni pueden ser utilizadas para eludir la sanción económica.

Bienes que serán decomisados en la causa Vialidad Inmuebles en Santa Cruz (El Calafate y Río Gallegos)

  • Alrededor de 20 propiedades en total
  • Bienes concentrados principalmente en El Calafate y Río Gallegos
  • Propiedades adquiridas entre 2000 y 2010
  • Inmuebles transferidos a Máximo y Florencia Kirchner (sin impacto legal en el decomiso)

Terrenos y lotes en El Calafate

  • Terreno de más de 6.000 m² sobre avenida 17 de Octubre
  • Lotes de gran extensión adquiridos en 2007
  • Propiedades de hasta 87.046 m²
  • Terrenos en zonas de alta revalorización inmobiliaria y turística

Complejo hotelero (bienes clave)

  • Hotel Los Sauces Casa Patagónica
  • Predio sobre tres terrenos
  • Propiedad compartida entre Los Sauces SA y los hijos de Cristina Kirchner
  • Ampliación vinculada a una permuta con Lázaro Báez
  • Terreno en Punta Soberana
  • Valuado en $17,4 millones
  • Sin edificar, pero incluido en el decomiso
  • Terreno de 16.189 m²
  • Lugar donde se construyó el hotel Las Dunas

Propiedades en Río Gallegos

  • Complejo de Mitre 535
    • 11 departamentos
    • Adquirido mediante fideicomiso
  • Otras 10 unidades adicionales en la misma zona
  • Propiedades en:
    • 25 de Mayo 255
    • Av. Presidente Néstor Kirchner 490

Bienes vinculados a Lázaro Báez

  • Departamentos construidos por empresas de Lázaro Báez
  • Inmuebles ligados a la operatoria inmobiliaria conjunta
  • Bienes asociados al esquema investigado de obra pública

Este criterio sienta un precedente relevante: las transferencias intrafamiliares posteriores a los hechos investigados no impiden la acción del Estado para recuperar los bienes.

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