Luis Caputo sobre la posible candidatura de Axel Kicillof: "Creo que toman a la gente por boluda"

Este martes, el ministro de Economía, Luis Caputo , disertó en la IAE Summit 2026 y defendió el programa económico del gobierno de Javier Milei y afirmó que la Argentina está atravesando una situación inédita, marcada por el equilibrio fiscal alcanzado "por decisión propia" y sin haber atravesado previamente una crisis económica. Además, apuntó contra los que impulsan una posible candidatura de Axel Kicillof a la Presidencia: "Creo que toman a la gente por boluda".

Durante una extensa exposición ante empresarios y referentes del sector privado, Caputo sostuvo que "lo que está pasando no lo vimos nunca" y rechazó las comparaciones con experiencias económicas anteriores, como la convertibilidad o los años posteriores a la crisis de 2001.

Según el funcionario, la principal diferencia del actual proceso es que el orden macroeconómico se consiguió sin recurrir a confiscaciones, defaults o violaciones de contratos. "Es la primera vez que Argentina llega a un ancla fiscal tan importante por decisión presidencial, respetando la propiedad privada y evitando una crisis", aseguró.

El Ministro de Economía, @LuisCaputoAR , en la IAE Summit 2026, remarca que esta vez es diferente porque es la primera vez en 124 años que Argentina logra el orden macroeconómico por convicción propia y no por obligación, y esa diferencia lo cambia todo: “El cuento ese de 'esta ya… pic.twitter.com/864e0hzVUc

Críticas al modelo económico anterior

Caputo apuntó contra las políticas económicas de las últimas décadas y aseguró que el déficit fiscal fue la principal causa de las recurrentes crisis argentinas. En ese sentido, recordó que el país tuvo déficit fiscal en 113 de los últimos 124 años y atribuyó a ese fenómeno 20 de las 22 crisis económicas registradas en ese período.

Además, cuestionó las políticas de protección industrial aplicadas en los últimos años y afirmó que lejos de favorecer a la producción nacional generaron inflación, inestabilidad cambiaria, falta de crédito y aumento de impuestos.

"Lo que atenta contra la industria es el déficit fiscal financiado con emisión. La economía estuvo cerrada durante años y, sin embargo, la actividad, el empleo y las exportaciones prácticamente no crecieron", señaló.

A su vez, el Ministro apuntó contra la oposición: "¿En serio quieren hacer creer a las personas que por ejemplo Kicillof es un potencial candidato a Presidente? Yo creo literalmente que toman a la gente por boluda".

Defensa de la apertura económica

El ministro también rechazó las críticas sobre una supuesta apertura comercial indiscriminada y argumentó que Argentina sigue siendo una economía relativamente cerrada. Como ejemplo, indicó que el comercio exterior representa apenas el 28% del Producto Bruto Interno, mientras que en países vecinos como Paraguay alcanza cerca del 80%.

Para Caputo, una mayor integración al mundo permitirá incrementar las exportaciones, atraer inversiones y mejorar la competitividad de las empresas locales. "Hoy hay más productos, más variedad y mejores precios para los consumidores. Este es un modelo que favorece a la gente", afirmó.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la disponibilidad de divisas. El titular del Palacio de Hacienda rechazó la idea de que Argentina enfrente una "restricción externa" estructural y sostuvo que el problema histórico fue el modelo económico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/2064493862026973691&partner=&hide_thread=false En el IAE Summit 2026, el ministro de Economía, @LuisCaputoAR, recordó que “el kirchnerismo se ha venido escudando en la 'restricción externa' diciendo que no había dólares” pero “en este nuevo modelo hay dólares para todos los que quieren importar, para los que quieren repatriar… pic.twitter.com/CxQ80JOV14 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) June 9, 2026

Según explicó, actualmente existen dólares para importar, para repatriar dividendos y para el ahorro privado, al tiempo que el Banco Central continúa acumulando reservas. En ese marco, destacó la reciente inversión anunciada por la empresa Dreyfus por 400 millones de dólares y aseguró que la posibilidad de girar utilidades al exterior fue un factor clave para concretarla.

También defendió el papel de sectores como la energía y la minería en la generación de divisas y empleo, al considerar que contribuyen a la estabilidad macroeconómica general. "Vaca Muerta va a generar cada vez más dólares en los próximos años y eso beneficia a toda la economía, no solamente al sector energético", afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/2064495212655685917&partner=&hide_thread=false En el IAE Summit 2026, el ministro de Economía, @LuisCaputoAR, destacó: "Que hoy haya estabilidad cambiaria aún en pleno shock externo favorece no solo a ciertas industrias, sino que favorece a todo el país, favorece a la gente, a los transables, a los no transables, favorece a… pic.twitter.com/xQPCLLMRaf — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) June 9, 2026

Optimismo para los próximos años

Caputo se mostró confiado respecto de la evolución de la economía y anticipó que la inflación continuará descendiendo mientras la actividad económica seguirá recuperándose. Además, sostuvo que el escenario previsto por gran parte de los analistas para 2027 es demasiado pesimista y aseguró que el desempeño económico terminará consolidando el respaldo social al gobierno.

"Yo creo que la economía va a prevalecer. Somos muy optimistas porque vemos que la inflación va a seguir bajando y la actividad va a seguir ganando dinamismo", expresó.

Finalmente, atribuyó la continuidad del programa económico al liderazgo de Javier Milei y aseguró que el Presidente es quien garantiza el mantenimiento del equilibrio fiscal. "Hay momentos en la historia en que la historia cambia. Este es uno de esos momentos. Argentina va a ser el país que más oportunidades va a generar y el que más va a crecer en los próximos 30 años", concluyó.