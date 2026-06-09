9 de junio de 2026
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Martín Menem

Encontraron muerto a un empresario vinculado a Martín Menem

Daniel Osorio Peñaloza era directivo de una empresa fundada por Martín Menem. Investigación las causas de su muerte.

Encontraron muerto a un empresario vinculado a Martín Menem.

Encontraron muerto a un empresario vinculado a Martín Menem.

Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación
Por Sitio Andino Política

Daniel Antonio Osorio Peñaloza, directivo de una empresa de suplementos dietarios vinculada a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, fue hallado muerto en su departamento en Buenos Aires y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

El hombre tenía 46 años y era venezolano. Se desempeñaba como gerente de Gen Tech Argentina S.A., firma dedicada a la comercialización de suplementos creada por Menem. Según Noticias Argentinas, el cuerpo fue encontrado en una vivienda del barrio porteño de Almagro luego de que allegados alertaran que no respondía llamados desde hacía varios días.

De acuerdo con la información publicada por distintos medios, el presidente de la Cámara de Diputados estaba en el lugar al momento en que se desarrollaban las actuaciones iniciales.

Qué se sabe de la muerte

El primer reporte policial indicó que no presentaba signos visibles de violencia. La causa fue iniciada bajo la calificación de “muerte dudosa”, un procedimiento habitual hasta que se determinen los motivos del fallecimiento mediante las pericias correspondientes.

La investigación quedó en manos de la Justicia porteña, que aguarda los resultados de la autopsia y otras medidas para establecer qué ocurrió con el directivo de la compañía Gen Tech.

Daniel Osorio Peñaloza
Daniel Osorio Peñaloza.

Daniel Osorio Peñaloza.

Quién era Daniel Osorio Peñaloza

Osorio Peñaloza era licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Yacambú (UNY). Fue gerente de Producción y Desarrollo de la marca entre 2012 y 2019, antes de ascender a gerente general. Según el Boletín Oficial, era directivo suplente de Gen Tech Argentina SA desde julio de 2020.

Martín Menem, fundador de la firma, dejó la dirección de la empresa cuando ingresó a la función pública, y la habría delegado en su hermano Adrián Menem, informó Clarín. El jefe de la Cámara baja aún es accionista de la empresa que fabrica y comercializa suplementos nutricionales y dietarios.

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