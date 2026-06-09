9 de junio de 2026
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Universidad Nacional de Cuyo

La UNCuyo vota hoy: quiénes son los candidatos y por qué todo apunta a un balotaje.

Más de 55.000 integrantes de la comunidad universitaria están habilitados para votar este martes en las elecciones de la Universidad Nacional de Cuyo. Cuatro fórmulas compiten por el Rectorado y la definición se encaminaría a una segunda vuelta.

Cuatro fórmulas compiten para el rectorado de la UNCuyo.

Cuatro fórmulas compiten para el rectorado de la UNCuyo.

 Por Cecilia Zabala

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) vive este martes una jornada clave para su futuro institucional. Más de 55.000 personas entre estudiantes, docentes, egresados y personal de apoyo académico están convocadas a las urnas para elegir a las nuevas autoridades que conducirán la casa de estudios durante los próximos cuatro años.

La elección definirá quiénes ocuparán el Rectorado y el Vicerrectorado, además de los decanatos, vicedecanatos y representantes de los consejos Directivos y Superior.

Se trata de la cuarta vez que la universidad realiza comicios directos, obligatorios, secretos y simultáneos para todos estos cargos.

Cuatro fórmulas buscan llegar al Rectorado

La principal disputa se concentra en el Rectorado, donde compiten cuatro listas:

Aunque los resultados son inciertos, existe una coincidencia casi generalizada entre los distintos espacios: ninguna fórmula lograría superar el umbral necesario para imponerse en primera vuelta, por lo que el escenario más probable es el de un balotaje entre las dos fórmulas más votadas.

Mientras que en las facultades no se espera segunda vuelta para los decanatos. En este caso, no se prevé la necesidad de un balotaje, ya que en ninguna facultad se presentan más de dos listas para competir por los cargos de decano y vicedecano. Por ese motivo, las autoridades de cada unidad académica quedarán definidas una vez finalizado el escrutinio de esta jornada.

Cómo se vota y quiénes están habilitados

La UNCuyo utiliza un sistema de voto ponderado, mediante el cual cada claustro tiene una representación específica en el resultado final. Participan estudiantes, docentes efectivos, docentes auxiliares, egresados y personal de apoyo académico.

Los porcentajes aproximados son: docentes titulares y adjuntos representan el 44,69%; docentes auxiliares/jefes de trabajos prácticos, el 8,51%; el claustro estudiantil, el 25,53%; egresados y egresadas, el 14,36%, y las y los no docentes, el 6,91%.

Esto significa que, aunque haya muchos más estudiantes que docentes en el padrón, sus votos no necesariamente superan a los de los docentes en el cómputo final, porque el peso relativo de cada claustro ya está fijado institucionalmente. El argumento para sostener este sistema es que la universidad reconoce que sus distintos sectores tienen roles y responsabilidades diferentes en la vida académica, una diversidad que debe verse reflejada en la conducción.

El padrón supera los 55.000 electores y puede consultarse a través del sitio oficial de la universidad. Cada votante emite dos sufragios: uno para las autoridades de su facultad y otro para las autoridades de toda la universidad.

La votación se desarrolla durante toda la jornada en las distintas unidades académicas y dependencias universitarias, donde se habilitaron mesas específicas según el claustro al que pertenece cada elector.

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Una elección que definirá el rumbo

de la universidad

Los comicios marcarán el final de la gestión encabezada por la rectora Esther Sánchez y abrirán una nueva etapa para la principal universidad pública de Mendoza.

Con cuatro espacios en competencia y un escenario fragmentado, todas las miradas estarán puestas en el escrutinio de esta noche, que permitirá conocer quiénes avanzarán a una eventual segunda vuelta para definir la conducción de la UNCuyo hasta 2030

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