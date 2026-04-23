UNCuyo: Adriana García volvió a cuestionar la polémica elección a rector de 2022 y pidió cambios

La candidata a rectora de la UNCuyo pidió transparencia en el proceso electoral y puso el foco en la situación de los estudiantes.

A días del cierre de listas para la elección de rector en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Adriana García volvió a presentar su candidatura y en Aconcagua Radio contó por qué quiere estar al frente de la casa de estudios, en un contexto nacional de debate por el financiamiento universitario.

La ex decana de la Facultad de Filosofía y Letras y ex secretaria académica es una de las listas de la oposición que le harán frente a Esther Sánchez (actual rectora) y Gabriel Fidel (actual vicerrector), quienes irán en listas distintas.

Advierten que la brecha entre AUH y salarios puede influir en el trabajo registrado

García integra la lista “Encuentro Plural” con Ana Sisti como compañera de fórmula, y es la tercera vez que competirá en estas elecciones. La primera fue en 2018, cuando ganó Daniel Pizzi; la segunda en 2022 cuando fue electa Esther Sánchez.

De hecho, García volvió a cuestionar la elección de 2022. La candidata criticó que no se haya contabilizado el voto en blanco, lo que —según afirmó— impidió un ballotage cuando ninguna fórmula había superado el 50%. “Pedíamos legítimamente una segunda vuelta”, remarcó, y advirtió que ese antecedente condiciona el proceso actual.

En diálogo con el programa Hermoso Caos, planteó que la universidad atraviesa un momento “crítico y disruptivo”, atravesado por el contexto nacional y el debate por el financiamiento.

Situación crítica

"La ley de financiamiento universitario en realidad es una ley de desfinanciamiento”, dijo respecto a las disputas

Pero más allá de la disputa política con el Gobierno Nacional, García puso el foco en un dato que busca interpelar: la situación de los estudiantes. Señaló que el sistema no logra ser plenamente inclusivo y que cada vez cuesta más sostener las trayectorias académicas, tanto por los costos como por la pérdida de presencia territorial de la UNCuyo.

Con ese diagnóstico, la candidata propuso un modelo de universidad “sin condicionamientos” del poder político y reclamó elecciones “absolutamente transparentes” en 2026. Su advertencia final sintetiza el tono de la campaña: “Cuando se empieza a desfinanciar algo, empieza a desaparecer”.

Las elecciones serán el 9 de junio y están en carrera Esther Sánchez y Roberto Miatello; Gabriel Fidel y Flavia Filippini; Ismael Farrando y Jimena Estrella; y Javier Ozollo y Fernanda Bernabé.

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