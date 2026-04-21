Qué dejó el papa Francisco: el testimonio de un sacerdote mendocino en Roma

“Se lo extraña”: el recuerdo desde Roma a un año de la muerte de Francisco Cómo sigue la salud del papa Francisco a 21 días de su internación.

Por Aconcagua Radio







Al cumplirse el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, el recuerdo de su figura volvió a cobrar fuerza en distintos rincones del mundo. Desde Roma, el sacerdote mendocino Claudio Casorati reflexionó en Aconcagua Radio sobre el legado espiritual y social que dejó el pontífice argentino.

Casorati relató que la jornada comenzó con celebraciones religiosas y que por la tarde participaría de una misa en la Basílica Santa María la Mayor, donde descansan los restos del pontífice. “Vamos a acompañar y a poder rezar dando gracias también por la figura de Francisco”, expresó.

papa Francisco (2) "La pobreza se aprende tocando la carne de Cristo pobre en los humildes, los pobres, los enfermos y los niños", papa Francisco. Foto: archivo. El sacerdote destacó que, a un año de su partida, el lugar se ha convertido en un punto permanente de peregrinación. “Ver gente de todos los lugares del mundo haciendo fila para rezar delante del Papa es algo que no deja de llamar la atención”, afirmó.

Sobre el impacto de su muerte, sostuvo que más que hablar de pérdida, el desafío en la Iglesia Católica es continuar su legado. “Creo que lo que Francisco dijo e hizo es algo que tenemos que seguir recuperando, estudiando y traduciendo”, señaló.

Por último, el religioso destacó que el mensaje central del pontífice fue la misericordia y el compromiso con los más vulnerables. “Renovó la fe en un Dios que es misericordia y nos dejó la sensibilidad por los más pobres”, concluyó. Escuchá la entrevista a Claudio Casorati en Aconcagua Radio: Embed